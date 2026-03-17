Detienen en CDMX a tres por el atraco y agresión a la influencer Evelyn Villa en Toluca

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Detenidos pertenecen a presunta banda que roba casas. Fotos: Diana Solórzano

Tres hombres fueron detenidos por su probable participación en el asalto y agresión contra la influencer Evelyn Villa, ocurrido el pasado 6 de marzo en la zona de Capultitlán, municipio mexiquense de Toluca, Estado de México (Edomex).

Se trata de Alberto “N”, Francisco “N” y César “N”, quienes, de acuerdo con las autoridades, integrarían una banda dedicada al robo a casa habitación.

La detención fue realizada por agentes de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) en la alcaldía Álvaro Obregón, donde también fue asegurado un vehículo presuntamente utilizado en distintos robos.

Cámaras de seguridad grabaron los rostros de los asaltantes que entraron a casa de influencer en Toluca

Los hechos en los que presuntamente están relacionados quedaron registrados por cámaras de seguridad, donde se observa cómo al menos cuatro sujetos ingresan al domicilio de la víctima justo cuando ella regresaba tras dejar a su hijo en la escuela.

De acuerdo con el testimonio de la influencer Evelyn Villa y las imágenes captadas, los agresores la sometieron con violencia, la tiraron al suelo, la golpearon y realizaron tocamientos mientras buscaban objetos de valor dentro de la vivienda.

Serán las autoridades quienes determinen la situación legal de los detenidos, mientras tanto las investigaciones para detener al cuarto sujeto presuntamente implicado continúan.

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