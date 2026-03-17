INAH implementará operativo especial por Equinoccio de Primavera en Teotihuacán
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que aplicará un operativo especial con motivo del Equinoccio de Primavera 2026 en la Zona Arqueológica de Teotihuacán (ZAT), con el objetivo de salvaguardar a visitantes y monumentos.
- El dispositivo se llevará a cabo los días 21 y 22 de marzo, ante la expectativa de una alta afluencia de personas a la Ciudad de los Dioses, considerado uno de los más visitados del país. El año anterior recibió la mayor cantidad de visitas a nivel nacional, con 36 mil 255 asistentes.
Para estas acciones participarán autoridades estatales y municipales del Estado de México (Edomex), así como cuerpos de seguridad, protección civil y dependencias de salud.
Fechas y hora del Equinoccio de Primavera 2026
De acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el cambio de estación ocurrirá el:
- 20 de marzo a las 08:46 horas (tiempo del centro de México)
Mientras que el operativo en Teotihuacán se realizará en los siguientes horarios:
- Sábado 21 de marzo: apertura a las 07:00 horas y cierre a las 17:00 (último acceso 16:30)
- Domingo 22 de marzo: apertura a las 08:00 horas y cierre a las 17:00
La entrada será por las puertas 1, 2, 3, 4 y 5, en los horarios señalados.
Costo de acceso
- El costo de acceso a la ZAT será de 210 pesos
- Público nacional y extranjeros residentes con documento probatorio tienen descuento del 50%, por lo que pagarán 105 pesos
- El domingo la entrada es gratuita para el público nacional y extranjeros residentes con documento probatorio
¿Qué no se puede hacer durante el equinoccio en Teotihuacán?
El INAH estableció diversas restricciones para proteger tanto a los visitantes como al patrimonio arqueológico:
- No se permitirá subir a la Pirámide del Sol
- Está prohibido realizar actividades sobre los basamentos
- No se permitirá el vuelo de drones
- Quedan prohibidas actividades comerciales no autorizadas
Tampoco se permitirá ingresar con:
- Mascotas
- Mochilas grandes, maletas o bultos
- Bocinas, megáfonos o instrumentos musicales
- Casas de campaña, lonas o mantas
- Bebidas alcohólicas, armas o sustancias ilegales
Las autoridades recomendaron que los visitantes se concentren en espacios abiertos como las plazas cercanas a la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna.
Recomendaciones para visitar Teotihuacán en el equinoccio
Ante la alta afluencia prevista, el INAH emitió una serie de recomendaciones para quienes planean acudir:
- Llegar con anticipación para evitar filas
- Usar ropa cómoda y protección solar
- Llevar agua para mantenerse hidratado
- Seguir indicaciones del personal de seguridad
- Respetar las áreas restringidas
Asimismo, se sugirió considerar la visita a otros sitios arqueológicos cercanos como Tetzcotzingo, Tenayuca o Cuicuilco, para evitar aglomeraciones.
El operativo también contempla la regulación del acceso a estacionamientos dentro de la zona, los cuales podrán cerrarse temporalmente cuando alcancen su capacidad máxima.
Finalmente, el INAH reiteró que estas medidas buscan garantizar una visita ordenada y segura durante el equinoccio, una de las fechas con mayor afluencia en Teotihuacán.
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