INAH implementará operativo especial por Equinoccio de Primavera en Teotihuacán

| 11:41 | Lidia Rivera | UnoTV
Habrá operativo del INAH en Teotihuacán por equinoccio de Primavera.
Habrá operativo del INAH en Teotihuacán por equinoccio de Primavera. Fotos: INAH

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que aplicará un operativo especial con motivo del Equinoccio de Primavera 2026 en la Zona Arqueológica de Teotihuacán (ZAT), con el objetivo de salvaguardar a visitantes y monumentos.

  • El dispositivo se llevará a cabo los días 21 y 22 de marzo, ante la expectativa de una alta afluencia de personas a la Ciudad de los Dioses, considerado uno de los más visitados del país. El año anterior recibió la mayor cantidad de visitas a nivel nacional, con 36 mil 255 asistentes.

Para estas acciones participarán autoridades estatales y municipales del Estado de México (Edomex), así como cuerpos de seguridad, protección civil y dependencias de salud.

Fechas y hora del Equinoccio de Primavera 2026

De acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el cambio de estación ocurrirá el:

  • 20 de marzo a las 08:46 horas (tiempo del centro de México)

Mientras que el operativo en Teotihuacán se realizará en los siguientes horarios:

  • Sábado 21 de marzo: apertura a las 07:00 horas y cierre a las 17:00 (último acceso 16:30)
  • Domingo 22 de marzo: apertura a las 08:00 horas y cierre a las 17:00

La entrada será por las puertas 1, 2, 3, 4 y 5, en los horarios señalados.

Costo de acceso

  • El costo de acceso a la ZAT será de 210 pesos
  • Público nacional y extranjeros residentes con documento probatorio tienen descuento del 50%, por lo que pagarán 105 pesos
  • El domingo la entrada es gratuita para el público nacional y extranjeros residentes con documento probatorio

¿Qué no se puede hacer durante el equinoccio en Teotihuacán?

El INAH estableció diversas restricciones para proteger tanto a los visitantes como al patrimonio arqueológico:

  • No se permitirá subir a la Pirámide del Sol
  • Está prohibido realizar actividades sobre los basamentos
  • No se permitirá el vuelo de drones
  • Quedan prohibidas actividades comerciales no autorizadas

Tampoco se permitirá ingresar con:

  • Mascotas
  • Mochilas grandes, maletas o bultos
  • Bocinas, megáfonos o instrumentos musicales
  • Casas de campaña, lonas o mantas
  • Bebidas alcohólicas, armas o sustancias ilegales

Las autoridades recomendaron que los visitantes se concentren en espacios abiertos como las plazas cercanas a la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna.

Recomendaciones para visitar Teotihuacán en el equinoccio

Ante la alta afluencia prevista, el INAH emitió una serie de recomendaciones para quienes planean acudir:

  • Llegar con anticipación para evitar filas
  • Usar ropa cómoda y protección solar
  • Llevar agua para mantenerse hidratado
  • Seguir indicaciones del personal de seguridad
  • Respetar las áreas restringidas

Asimismo, se sugirió considerar la visita a otros sitios arqueológicos cercanos como Tetzcotzingo, Tenayuca o Cuicuilco, para evitar aglomeraciones.

El operativo también contempla la regulación del acceso a estacionamientos dentro de la zona, los cuales podrán cerrarse temporalmente cuando alcancen su capacidad máxima.

Finalmente, el INAH reiteró que estas medidas buscan garantizar una visita ordenada y segura durante el equinoccio, una de las fechas con mayor afluencia en Teotihuacán.

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