Se armó la campal en Ixtlahuaca: pasajeros y choferes se enfrentan en terminal

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Choferes y pasajeros protagonizan pelea en Edomex. Foto: Getty/Ilustrativa

Una pelea campal entre pasajeros y choferes quedó registrada en videos grabados dentro de la terminal de autobuses de Ixtlahuaca, Estado de México, donde decenas de personas se enfrentaron a golpes en la zona de salida de las unidades.

Las grabaciones difundidas en redes sociales muestran cómo al menos 50 personas participan en la riña, mientras otros usuarios observan o intentan alejarse del lugar. La confrontación generó pánico entre pasajeros y personal de la terminal, además de una movilización de elementos de seguridad pública.

Videos muestran golpes, empujones y objetos durante la riña

En uno de los videos se observa a grupos de pasajeros y operadores golpeándose en los andenes de la terminal. Algunos participantes intercambian puñetazos y empujones, mientras otras personas gritan y se apartan para evitar quedar en medio de la pelea.

Reportes locales indican que varios involucrados utilizaron cinturones y tubos para agredirse, mientras la riña se extiende por la zona de salida de los camiones. Las imágenes fueron captadas por otros pasajeros que se encontraban en el lugar y posteriormente difundidas en redes sociales.

Policías intervienen mientras continúa la pelea

En los videos también se observa la llegada de elementos de Seguridad Pública municipal, quienes intentan separar a los grupos involucrados.

Durante la intervención, algunos de los participantes agreden a los policías, lo que complica el control de la situación por varios minutos. De acuerdo con reportes locales, minutos después los agentes lograron contener la pelea, tras la llegada de más patrullas al sitio.

Autoridades municipales informan que el incidente fue atendido

Tras los hechos, el Ayuntamiento de Ixtlahuaca informó que la Policía Municipal actuó de manera inmediata y conforme a los protocolos establecidos.

“Ante el suceso ocurrido en la terminal, informamos a la ciudadanía que elementos de la Policía Municipal actuaron de manera inmediata y atendieron la situación con responsabilidad y prontitud”, señaló el Gobierno municipal en un mensaje público.

Hasta el momento, la Cámara Nacional del Autotransporte Pasaje y Turismo (Canapat) no ha emitido una postura sobre el enfrentamiento ocurrido en la terminal.

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