Placas mayores a 5 años pueden perder el subsidio. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El programa de reemplacamiento 2026 es una acción coordinada entre el Gobierno del Estado de México y la ciudadanía, cuyo objetivo es mantener actualizado el padrón vehicular, fortalecer la seguridad pública y otorgar certeza jurídica, fiscal y patrimonial a las y los mexiquenses.

Este trámite permite que los vehículos puedan identificarse plenamente en circulación y facilita la investigación de delitos cometidos con unidades automotoras.

Beneficios del reemplacamiento

Entre los principales beneficios se encuentran:

Regularizar el patrimonio vehicular

Obtener placas y tarjeta de circulación vigentes

Facilitar la identificación del vehículo en circulación

Incrementar el valor de venta del automóvil si se encuentra al corriente

Contribuir a la seguridad pública y a la prevención de delitos

¿Quiénes deben reemplacar en 2026?

El programa está dirigido a los propietarios o poseedores de:

Vehículos de servicio particular con placas expendidas en 2021

Vehículos con placas 2020 o anteriores que no han realizado la renovación durante 2025

¿Cuándo se debe realizar el trámite?

El reemplacamiento estará vigente del 1 de abril al 31 de agosto del 2026, conforme a un calendario basado en la terminación de las placas:

1 y 2: abril

2 y 4: mayo

5 y 6: junio

7 y 8: julio

9 y 0: agosto

Vigencia de placas

Las placas de circulación tienen una vigencia de cinco años a partir de su fecha de expedición, la cual se encuentra impresa en la tarjeta de circulación y también puede consultarse en el portal de Servicios al Contribuyente.

Las palcas expendidas entre septiembre y diciembre de 2021 conservarán su vigencia conforme a la fecha indicada en la tarjeta. En estos casos, el trámite deberá realizarse dentro de los 15 días hábiles posteriores a su vencimiento o bien de manera anticipada durante el periodo de reemplacamiento.

Consecuencias de no reemplacar

No realizar el trámite puede generar diversas sanciones, entre ellas:

Multas de tránsito y administrativas por portar placas no vigentes

Retiro de placas y envío del vehículo al depósito vehicular

Multa equivalente a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente

vigente Imposibilidad de realizar la verificación vehicular

