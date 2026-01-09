Placas 2021 Edomex: pierdes el subsidio de tenencia si no las cambias antes de esta fecha
El programa de reemplacamiento 2026 es una acción coordinada entre el Gobierno del Estado de México y la ciudadanía, cuyo objetivo es mantener actualizado el padrón vehicular, fortalecer la seguridad pública y otorgar certeza jurídica, fiscal y patrimonial a las y los mexiquenses.
Este trámite permite que los vehículos puedan identificarse plenamente en circulación y facilita la investigación de delitos cometidos con unidades automotoras.
Beneficios del reemplacamiento
Entre los principales beneficios se encuentran:
- Regularizar el patrimonio vehicular
- Obtener placas y tarjeta de circulación vigentes
- Facilitar la identificación del vehículo en circulación
- Incrementar el valor de venta del automóvil si se encuentra al corriente
- Contribuir a la seguridad pública y a la prevención de delitos
¿Quiénes deben reemplacar en 2026?
El programa está dirigido a los propietarios o poseedores de:
- Vehículos de servicio particular con placas expendidas en 2021
- Vehículos con placas 2020 o anteriores que no han realizado la renovación durante 2025
¿Cuándo se debe realizar el trámite?
El reemplacamiento estará vigente del 1 de abril al 31 de agosto del 2026, conforme a un calendario basado en la terminación de las placas:
- 1 y 2: abril
- 2 y 4: mayo
- 5 y 6: junio
- 7 y 8: julio
- 9 y 0: agosto
Vigencia de placas
Las placas de circulación tienen una vigencia de cinco años a partir de su fecha de expedición, la cual se encuentra impresa en la tarjeta de circulación y también puede consultarse en el portal de Servicios al Contribuyente.
Las palcas expendidas entre septiembre y diciembre de 2021 conservarán su vigencia conforme a la fecha indicada en la tarjeta. En estos casos, el trámite deberá realizarse dentro de los 15 días hábiles posteriores a su vencimiento o bien de manera anticipada durante el periodo de reemplacamiento.
Consecuencias de no reemplacar
No realizar el trámite puede generar diversas sanciones, entre ellas:
- Multas de tránsito y administrativas por portar placas no vigentes
- Retiro de placas y envío del vehículo al depósito vehicular
- Multa equivalente a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente
- Imposibilidad de realizar la verificación vehicular
