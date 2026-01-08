Verificación vehicular en Edomex: precio actualizado en 2026 tras el aumento de la UMA

GENERANDO AUDIO...

Incrementa el valor de la UMA y los costos de verificación. Fotos: Cuartoscuro

Con el arranque de 2026, los automovilistas del Estado de México (Edomex) deberán tomar en cuenta no solo el calendario de verificación vehicular, sino también los nuevos costos, los cuales se ajustaron tras la actualización del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La Secretaría del Medio Ambiente del Edomex dio a conocer el calendario correspondiente al primer semestre de 2026, recordando que cumplir con este trámite es obligatorio para circular y evitar sanciones económicas, así como restricciones de movilidad.

¿Por qué sube el costo de la verificación en 2026?

El precio de la verificación vehicular en el Edomex está directamente ligado al valor vigente de la UMA, que es el referente económico utilizado para calcular diversos derechos, multas y trámites oficiales.

Con la actualización de la UMA para 2026, el monto que deben pagar las personas propietarias de vehículos también se modificó, dependiendo del holograma que obtenga cada unidad tras la revisión de emisiones contaminantes.

Valor de la UMA para el 2026

Diario: 117.31 pesos

117.31 pesos Mensual: 3 mil 566.22 pesos

3 mil 566.22 pesos Anual: 42 mil 794.64 pesos

Precios de verificación vehicular en Edomex 2026

Con el valor actualizado de la UMA, los costos oficiales de la verificación vehicular en el Estado de México quedan de la siguiente manera:

Holograma “00” : 10.20 UMAs ( mil 196 pesos )

: 10.20 UMAs ( ) Holograma “0” : 5.20 UMAs ( 610 pesos )

: 5.20 UMAs ( ) Hologramas “1” y “2”: 4 UMAs (469.24 pesos)

Las autoridades ambientales recomiendan verificar con anticipación para evitar contratiempos, filas de última hora o recargos por verificación extemporánea.

Calendario de verificación vehicular 2026 en el Edomex

El 31 de diciembre se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de México, el calendario de verificación vehicular para los primeros seis meses del año en curso.

Engomado amarillo, placas 5 y 6: enero – febrero

enero – febrero Engomado rosa, placas 7 y 8: febrero – marzo

febrero – marzo Engomado rojo, placas 3 y 4: marzo – abril

marzo – abril Engomado verde, placas 1 y 2: abril – mayo

abril – mayo Engomado azul, placas 9 y 0: mayo – junio

Importancia de verificar a tiempo en el Edomex

Además de ser un requisito legal, la verificación vehicular busca reducir las emisiones contaminantes, mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana y permitir una mejor regulación del parque vehicular.

La dependencia estatal reiteró que las personas conductoras deben acudir únicamente a verificentros autorizados, respetar las fechas que marca el calendario oficial y conservar su comprobante para cualquier revisión posterior.

