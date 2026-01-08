Aumento de la UMA 2026: así quedarán las multas de tránsito en el Edomex

GENERANDO AUDIO...

Conoce cuánto pagarás por multas de tránsito este 2026 en Edomex.

Desde el 25 de noviembre del 2025 el Estado de México (Edomex) dio a conocer una actualización al Reglamento de Tránsito estatal en el que se incorporaron sanciones más severas y la aplicación de fotomultas.

Sin embargo, de acuerdo con la actualización del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), de 117.31 pesos diarios, estos son los nuevos costos de las multas de tránsito en la entidad mexiquense para este 2026.

Sanciones y arrestos por manejar bajo influencia de alcohol

Conducir en estado de ebriedad o bajo el efecto de psicotrópicos tendrá una sanción económica y arresto inconmutable de 48 horas, además de la retención del vehículo.

También se sancionará con multas de 16 a 20 UMAS, es decir de mil 876.96 a dos mil 346.2 pesos a quienes participen en arrancones, conduzcan sin licencia, obstruyan rampas peatonales, circulen sin placas o usen el celular mientras manejan.

Fotomultas y exclusividad de carriles confinados

El nuevo reglamento establece la implementación de fotomultas en puntos estratégicos del Edomex. Además, se restringe la circulación en carriles confinados y ciclovías; queda prohibido girar, detenerse o maniobrar en ellos, con sanciones que van de los 16 la mínima, 18 la media y hasta los 20 UMAS la máxima, es decir, de mil 876.96 pesos a 2 mil 111.58 pesos y 2 mil 346.2 pesos, respectivamente.



Asimismo, estacionarse en camellones o aceras, o conducir en sentido contrario, tendrá las mismas penalizaciones.

Multas para motociclistas

Las multas por no portar casco van de 3 a 5 UMAS, es decir, entre 351.93 y 586.55 pesos.

Las fotomultas

El reglamento establece que sólo serán válidas en:

Invasión de carriles exclusivos del transporte público masivo

Invasión de ciclovías

Ninguna fotomulta podrá aplicarse fuera de estos espacios. Además, cada boleta deberá incluir placa, fecha, hora, lugar exacto, descripción del hecho y la imagen verificable que lo sustente.

Para invasiones a carriles confinados o ciclovías captadas en cámaras, la sanción será de 16 a 20 UMA, lo que representa entre 1,876.96 pesos y 2 mil 346.2 pesos, respectivamente. La autoridad podrá, además, remitir el vehículo al corralón si la situación lo amerita.

Multas proporcionales, según reincidencia

Una de las principales modificaciones al Reglamento de Tránsito del Edomex es la eliminación de las multas fijas. A partir del 25 de noviembre del 2025, las sanciones son proporcionales según la reincidencia del conductor, sin aumento en los montos vigentes.

Multa mínima: para quienes no tengan historial de sanciones o multas pendientes

para quienes no tengan historial de sanciones o multas pendientes Multa media: aplicará a quienes acumulen de dos a tres incumplimientos

aplicará a quienes acumulen de dos a tres incumplimientos Multa máxima: será para reincidentes con cuatro o más infracciones sin pagar

