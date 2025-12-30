Edomex aplicará nuevas multas a partir del 1 de enero de 2026 por incumplir Hoy No Circula

GENERANDO AUDIO...

Hoy No Circula Edomex: multas entran en vigor en 2026. Fotos: Cuartoscuro

A partir del 1 de enero de 2026, el Estado de México (Edomex) aplicará multas económicas a las y los automovilistas que incumplan el Programa Hoy No Circula, como parte de una nueva etapa de control vehicular y reducción de emisiones contaminantes en la zona metropolitana.

Las sanciones se impondrán a los vehículos que circulen en día restringido, que realicen la verificación de manera extemporánea o que rebasen los límites máximos de emisiones permitidas, de acuerdo con la normatividad ambiental vigente.

¿Cuáles son las multas por incumplir Hoy No Circula en Edomex?

Las nuevas sanciones por violar el Hoy No Circula en el Edomex se calcularán en UMAS y superarán los 2 mil pesos, dependiendo de la falta cometida, de acuerdo con la normatividad ambiental vigente.

Las autoridades estatales informaron que las sanciones se calcularán en Unidades de Medida y Actualización (UMA). Con el valor de la UMA hasta este 2025, que es de 113.14 pesos, las multas quedan de la siguiente manera:

Circular en día restringido

Multa de 20 UMAS , equivalente a 2 mil 262.80 pesos

Multa de , equivalente a Verificación extemporánea

Multa de 30 UMAS , equivalente a 3 mil 394.20 pesos

Multa de , equivalente a Rebasar límites máximos de emisiones

Multa de 24 UMAS, equivalente a 2 mil 715.36 pesos, además del retiro de placas

Cabe recalcar que el valor de la UMA se modificará para el 2026, por lo que estas cantidades cambiarán, según el valor nuevo oficial.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula 2026 en Edomex?

El esquema se basa en la combinación del engomado y la terminación de placa, tal como se aplica en la Ciudad de México (CDMX). Para conocer el día de restricción, se deben seguir tres pasos:

Revisar el color del engomado Verificar la terminación numérica de la placa Ubicar la combinación adecuada en el calendario oficial

Las autoridades recordaron que están exentos los vehículos con holograma D, E, 00 y 0, así como unidades de emergencia como ambulancias, patrullas, vehículos de bomberos, transporte escolar y servicios funerarios.

Días de restricción según engomado y placa

Lunes : Engomado amarillo , placas con terminación 5 y 6

: Engomado , placas con terminación Martes : Engomado rosa , terminación 7 y 8

: Engomado , terminación Miércoles : Engomado rojo , terminación 3 y 4

: Engomado , terminación Jueves : Engomado verde , terminación 1 y 2

: Engomado , terminación Viernes: Engomado azul, terminación 9 y 0, así como permisos y matrículas sin número

¿Cuáles son los 22 municipios que se agregan al Hoy No Circula en Edomex?

Zona Metropolitana del Valle de Toluca

Almoloya de Juárez Calimaya Capultepec Lerma Metepec Mexicaltzingo Ocoyoacac Otzolotepec Rayón San Antonio la Isla San Mateo Atenco Temoaya Tenango del Valle Toluca Xonacatlán Zinacantepec

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco

Almoloya del Río Atizapán Capulhuac Texcalyacac Tianguistenco Xalatlaco

Municipios donde ya operaba el Hoy No Circula en Edomex

Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chimalhuacán Chicoloapan Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

Evita sanciones en 2026

La medida busca reforzar el cumplimiento del Hoy No Circula, mejorar la calidad del aire y reducir la circulación de vehículos altamente contaminantes en el Valle de México. Por ello, las autoridades exhortaron a las personas conductoras a mantener su verificación vehicular vigente, respetar los días de restricción y revisar el estado mecánico de sus automóviles.

El programa continuará aplicándose de forma coordinada entre el Edomex y la CDMX, por lo que las restricciones y sanciones serán válidas dentro de toda la Zona Metropolitana del Valle de México.

