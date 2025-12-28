Te atoraste en el tráfico: esto pasó en la autopista México-Puebla hoy

GENERANDO AUDIO...

Accidente en la México-Puebla. Foto: Guardia Nacional Carreteras.

Si este 28 de diciembre de 2025 estaban por los rumbos de la autopista México-Puebla, justo a la altura del Estado de México, y encontraron tráfico lento, les contamos que se registró un fuerte accidente la mañana de este domingo.

Fuerte accidente provoca caos vial en la autopista México-Puebla

Como les contábamos, la mañana de este domingo 28 de diciembre de 2025 se registró un fuerte accidente en la autopista México-Puebla, por lo que muchos conductores que salían o regresaban de vacaciones, se encontraron con tráfico lento en esta importante vialidad.

Y es que de acuerdo con información oficial de la Guardia Nacional, la cual dieron a conocer en sus redes sociales como X, este día se registró un fuerte accidente en la autopista México-Puebla, justo a la altura del kilómetro 022+900, en el Estado de México.

De hecho, por este incidente, las autoridades federales que se encargan de la seguridad en las carreteras de la república mexicana, decidieron aplicar un cierre parcial a la circulación de automóviles para que también se llevaran a cabo maniobras de seguridad.

“Tome precauciones en el Estado de México. Continua cierre parcial de circulación por conclusión de maniobras tras accidente vial cerca del km 022+900 de la autopista México-Puebla, con dirección Puebla. Atienda indicación vial”, informó en sus redes sociales la Guardia Nacional Carreteras.

¿Qué pasó en la México-Puebla?

De acuerdo con reportes en redes sociales, se trataba de un motociclista quien falleció después de impactarse contra un vehículo.

Tras el accidente llegaron paramédicos para darle atención de urgencia, pero ya era demasiado tarde. También al lugar llegaron miembros de la Guardia Nacional, quienes llevaron a cabo el cierre vial en la autopista México-Puebla.

