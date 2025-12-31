Hallan en Ecatepec túnel usado para robar combustible; iba de ductos a inmueble en la colonia Viento Nuevo

GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

Este martes, elementos de la Fiscalía General de justicia del Estado de México (FGJEM), aseguraron un túnel de más de 200 m lineales, el cual era utilizado por grupo criminal para robar combustible.

Luego de realizar una diligencia ministerial, los elementos de la fiscalía mexiquense localizaron un inmueble del cual se desprendía un fuerte olor a combustible. Al ingresar hallaron una toma clandestina y decenas de bidones con gasolina.

Tras ello, personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) acudió al sitio y, tras realizar la inspección de ley, hallaron el túnel, que era utilizado para sustraer el combustible. El otro extremo de la toma clandestina fue localizado en los ductos ubicados a orillas de las vías del tren de la colonia Viento Nuevo.

Por varias horas, elementos de Seguridad Física de Pemex trabajaron hasta lograr clausurar la toma clandestina, tapando además con maquinaria el túnel que era utilizado por los delincuentes.

La zona quedó acordonada por elementos de la Guardia Nacional, en espera de la Fiscalía mexiquense, para realizar los peritajes correspondientes.

