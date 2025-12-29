Del llanto de un bebé al horror de una abuelita asesina: 6 casos que impactaron al Edomex en 2025

GENERANDO AUDIO...

Casos de alto impacto marcaron al Edomex en 2025; varios contra menores.Fotos:FGJEM

Durante 2025, el Estado de México (Edomex) concentró una serie de hechos que conmocionaron a la opinión pública y evidenciaron retos persistentes en seguridad, justicia y protección social. Desde el abandono de un recién nacido hasta casos de homicidio, desaparición y presunta corrupción, estos sucesos colocaron a la entidad en el centro del debate nacional.

A continuación, seis de los casos más impactantes, ordenados del más antiguo al más reciente, de acuerdo con los reportes oficiales y el desarrollo de las investigaciones.

Abandono de un recién nacido en Tultitlán. Febrero 2025

En los primeros meses del año, un bebé fue localizado dentro de una bolsa en la vía pública en el municipio de Tultitlán. El caso provocó indignación a nivel nacional y derivó en la detención y prisión preventiva de los padres, acusados de abandono y tentativa de homicidio.

Caso de “Doña Carlota”, la “abuelita asesina”. Marzo 2025

Una jueza vinculó a proceso a una mujer conocida como “Doña Carlota” y a dos de sus hijos por homicidio calificado. El caso atrajo atención pública tras difundirse un video que presuntamente mostraba a la adulta mayor participando en un doble asesinato, pues le disparó a presuntos invasores de su propiedad en Chalco. La defensa argumentó defensa propia y vulnerabilidad, sin que ello frenara el proceso penal.

Muerte de estudiante en secundaria de Naucalpan. Mayo 2025

Meses después, un alumno de secundaria falleció tras una presunta agresión dentro de un plantel educativo en Naucalpan. El hecho derivó en investigaciones por posible omisión de autoridades escolares y protestas de padres de familia que exigieron justicia y protocolos de seguridad.

Asesinato de niño de 5 años por una deuda de mil pesos. Julio 2025

Fernando “N”, de 5 años, fue sustraído de su domicilio en Los Reyes-La Paz por personas que buscaban presionar a su madre para el pago de una deuda de mil pesos. Días después, el cuerpo del menor fue hallado sin vida en la colonia Ejidal El Pino. La FGJEM detuvo a tres personas, quienes fueron ingresadas al penal de Nezahualcóyotl. El caso generó protestas con consignas como “Justicia para Fer”.

Asesinato de artistas colombianos en Cocotitlán. Septiembre 2025

En septiembre de 2025, los artistas colombianos de reguetón “Viking” y “Regio Clown” fueron encontrados asesinados con signos de tortura y un narcomensaje en Cocotitlán. Días después, otros tres ciudadanos colombianos desaparecieron en Tepetitlán, hechos que fueron vinculados por las autoridades.

Desaparición de Kimberly Moya en el Valle de México. Octubre 2025

Hacia el cierre del año, la desaparición de Kimberly Moya detonó bloqueos, protestas y movilizaciones en distintos puntos del Valle de México. Colectivos y familiares exigen su localización, convirtiendo el caso en uno de los más visibles y sensibles de 2025 en la entidad.

