Mototaxistas bloquean avenidas en Nezahualcóyotl por extorsiones

GENERANDO AUDIO...

Bloqueos de mototaxistas en Nezahualcóyotl generan caos vial Foto: Gettyimages

Un grupo de mototaxistas mantiene bloqueadas las principales avenidas de Nezahualcóyotl para denunciar una presunta red de extorsiones que opera desde el Penal Neza-Bordo. La manifestación afecta la circulación en ambos sentidos de la avenida Adolfo López Mateos y parcialmente en avenida Pantitlán, provocando congestionamientos de varios kilómetros.

Mototaxistas denuncian red de extorsión desde el Penal Neza-Bordo

Los agremiados aseguraron que dentro del Penal Neza-Bordo funciona una red de extorsionadores que afecta tanto a internos como a personas externas al centro penitenciario. Según los manifestantes, las autoridades locales han sido notificadas sobre el incremento de víctimas en los últimos meses y ya tienen identificada a la persona que dirige la red desde el interior del penal.

Solicitan intervención de autoridades locales y estatales

Los mototaxistas exigen que autoridades locales y estatales atiendan sus denuncias y realicen las investigaciones correspondientes para frenar las extorsiones. Señalan que estas actividades ilícitas dificultan su trabajo y afectan su vida diaria, al no permitirles laborar ni desplazarse con seguridad en el municipio.

Caos vial en las principales vías de Nezahualcóyotl por bloqueos

El bloqueo de avenidas genera caos vial principalmente en la avenida López Mateos, desde la Calzada Ignacio Zaragoza en la Ciudad de México, y obliga a los conductores con dirección a la capital a buscar rutas alternas. La avenida Pantitlán sólo permanece bloqueada hacia la Ciudad de México, complicando el tránsito hacia y desde la zona centro de Nezahualcóyotl.

Medidas y alternativas para conductores

Autoridades locales recomiendan utilizar vías alternas y evitar transitar por la avenida Adolfo López Mateos y Pantitlán durante las horas pico. Se puede utilizar Av. Texcoco paralela a Av. Pantitlán y Av. Nezahualcóyotl, para arribar al Bordo de Xochiaca. Se espera que el flujo vehicular mejore una vez que los mototaxistas levanten el bloqueo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.