Polémica sigue: Profepa ya atiende a león que vomitó parásitos en Neza

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Profepa atienen al león de Neza. Foto: Cuartoscuro (Ilustrativa)

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ya atiende al león que se le captó vomitar parásitos en el zoológico de Nezahualcóyotl, Estado de México (Edomex).

Mariana Boy, titular de la Profepa, indicó que se atiende el caso y pronto se ofrecerán detalles sobre el león de Neza.

“En relación con el león del zoológico de Nezahualcóyotl, informamos que la Profepa ya está atendiendo el caso. Estaremos informando avances en breve”.

¿Qué se sabe del león de Neza?

Hace un par de días se difundió un video en donde al león se le observó vomitar parásitos, tras la difusión del metraje, los usuarios reaccionaron y generó polémica. La imagen se captó en el zoológico ubicado en el Parque del Pueblo.

La Dirección de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Nezahualcóyotl informó que el león fue revisado por especialistas y presentó una infección estomacal, por ello, se le administraron los medicamentos correspondientes.

“El ejemplar presentó vómito derivado de una infección estomacal y para ello le prescribieron medicamento que ya le está siendo suministrado”.

Usuarios en redes pidieron a las autoridades dar seguimiento al caso del león

El presidente Municipal de Neza, Adolfo Cerqueda, añadió que los equipos locales y de Profepa realizaron trabajos conjuntos para dar con el diagnóstico preciso del león.

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