Fuerte incendio consume microbús cerca de Metro Nezahualcóyotl

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Microbús se incendia en Av. Central, cerca de Metro Neza. Foto: UnoTV

Un microbús se incendió la noche de este jueves en Nezahualcóyotl, Estado de México, lo que movilizó a servicios de emergencia en la zona de Avenida Central San Juan de Aragón, casi frente al Metro Nezahualcóyotl.

De acuerdo con autoridades, una posible falla mecánica habría provocado que la unidad comenzara a incendiarse. En consecuencia, se generó alarma entre personas que se encontraban en el lugar.

Tras el reporte, bomberos y equipos de emergencia acudieron al sitio para controlar el fuego que consumía el vehículo de transporte público. Asimismo, los elementos lograron sofocar las llamas, aunque para ese momento el microbús ya había sido consumido casi en su totalidad por el incendio.

No se reportan personas lesionadas

De igual manera, autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni víctimas mortales tras el incendio del microbús.

Los servicios de emergencia permanecieron en el lugar para realizar labores de enfriamiento y revisión de la unidad. Sin embargo, se investigan las causas exactas que originaron el fuego.

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