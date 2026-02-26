Padre clama justicia por asesinato de su hija Wendy en Tultepec; denuncia “total indiferencia”

GENERANDO AUDIO...

Padre pide reclasificar asesinato de su hija en Tultepec. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El caso del homicidio de la joven Wendy Paola Aguilar en el municipio de Tultepec generó una exigencia pública de justicia por parte de su padre, quien denunció indiferencia de las autoridades tras el asesinato de su hija en el Estado de México (Edomex).

En un video difundido en redes sociales, Jaime Aguilar pidió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) que el crimen de Wendy Paola Aguilar sea investigado y tipificado como feminicidio, y no como homicidio calificado, como inicialmente fue clasificado por el Ministerio Público.

“Exijo que lo tipifiquen como feminicidio”

De acuerdo con el video compartido en las redes del padre de la víctima, así como en la cuenta de X identificada como Última hora en X, el homicidio ocurrió el 10 de febrero en el municipio de Tultepec. Señaló que existen elementos suficientes para reclasificar el delito, debido a las condiciones violentas en las que fue hallado el cuerpo.

“No sé cómo expresar mi rabia e indignación contra esos hechos, ya que mi hija era una niña muy bonita, la cual fue privada de su vida de manera horrible, la degollaron, la golpearon y las autoridades no han hecho nada para lograr la detención de esos sujetos”, expresó.

El señor Aguilar sostuvo que el Ministerio Público tipificó el caso como homicidio calificado; sin embargo, exigió que se investigue bajo el protocolo de feminicidio y que se agoten todas las líneas de investigación para identificar y detener a los responsables.

“El Ministerio Público tipificó el homicidio, como homicidio calificado, y yo exijo que lo tipifiquen como feminicidio, ya que fue un asunto grave con lujo de violencia e, incluso el día de hoy, se encontraron cuerpos desmembrados en las zonas aledañas a donde cayó mi hija…”. Jaime Aguilar padre de Wendy

Hallazgo de cuerpos desmembrados en zonas aledañas

El señor Aguilar hizo referencia al hallazgo reciente de cuerpos desmembrados en las colonias La Palma y El Mirador, en Tultepec, zonas cercanas a donde fue localizado el cuerpo sin vida de Wendy.

Indicó que estos hechos reflejan un contexto de violencia que, afirmó, debe ser atendido de manera urgente por las autoridades; también denunció una “total indiferencia” en la atención del caso y reiteró su llamado a que se garantice justicia para su hija.

Hasta el momento, la Fiscalía estatal no ha informado públicamente sobre una posible reclasificación del delito.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.