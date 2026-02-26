Toman caseta de Tepotzotlán; exigen localizar a mujer desaparecida

GENERANDO AUDIO...

Familiares toman caseta y exigen localizar a mujer desaparecida Foto: Fernando Cruz

Un grupo de manifestantes tomó la caseta de Tepotzotlán, ubicada en la autopista México-Querétaro, para exigir la localización de Brenda Aguilar Guadalupe, reportada como desaparecida en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Durante más de cuatro horas, familiares y amigos de la joven ocuparon las instalaciones de cobro, levantaron las plumas y permitieron el paso libre a los automovilistas como medida de presión hacia las autoridades.

Los inconformes portaban pancartas, lonas y fichas de búsqueda con la imagen de Brenda, y señalaron que hasta el momento no han recibido información clara sobre avances en la investigación.

Desaparición ocurrió el 18 de febrero

De acuerdo con los familiares, Brenda Aguilar Guadalupe fue vista por última vez el pasado 18 de febrero, cuando salió de su vivienda en la colonia Santa María Tianguistengo, en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

Los manifestantes exigieron mayor celeridad en las indagatorias y acciones concretas para dar con su paradero.

Minutos antes de las 19:00 horas, el grupo se retiró de la caseta luego de acordar una mesa de trabajo con autoridades ministeriales, quienes se comprometieron a dar seguimiento al caso.

La circulación en la autopista México-Querétaro se restableció de manera normal tras la retirada de los manifestantes.

