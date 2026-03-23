Conductor atropella a policía para evadir operativo vial en Ecatepec

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Foto: Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec

Un conductor atropelló a un policía para evadir un filtro de seguridad en Ecatepec, Estado de México; posteriormente se dio a la fuga. Las autoridades municipales encontraron el vehículo abandonado y se realizan las investigaciones pertinentes para localizar al responsable.

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Así quedó registrado el momento en que un automovilista arrolló a un policía de #Ecatepec, para evadir un operativo contra vehículos robados en Tablas del Pozo.

El policía se encuentra delicado y el responsable no fue detenido, sólo hallaron el auto… pic.twitter.com/vCHsEp3IOK — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) March 23, 2026

Atropellan a policía para evadir filtro de seguridad en Ecatepec

Durante el fin de semana, elementos de la Policía Municipal de Ecatepec realizaron un operativo en la colonia Tablas del Pozo, enfocado en la detección de vehículos con reporte de robo o con vidrios polarizados, regularizar las motocicletas y la prevención de delitos.

En uno de los filtros de seguridad, un policía se paró enfrente de un vehículo negro con vidrios polarizado para marcarle el alto, pero el conductor no se detuvo y atropelló al oficial. La propia Policía Municipal de este suceso en sus redes sociales.

De inmediato se desplegaron elementos para localizar al agresor, aunque solo encontraron el coche abandonado en calles de la misma colonia. Las autoridades levantaron una denuncia para localizar al responsable y que este responda ante la ley y el auto fue trasladado a las instalaciones del Ministerio Público.

El policía, identificado como Oswaldo Augusto Zárate, presentó golpes contusos y fractura en la muñeca izquierda, por lo que requerirá intervención quirúrgica.

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