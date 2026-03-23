Rescatan a 83 militares tras accidente de avión en Colombia; descartan ataque

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Gobierno de Colombia descarta ataque a avión militar. Foto: AFP

Un avión militar Hércules C-130 se estrelló este lunes 23 de marzo en el departamento de Putumayo, Colombia, dejando al menos 8 personas muertas y 83 sobrevivientes, informaron autoridades colombianas.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, descartó que el incidente haya sido provocado por un ataque armado, al señalar que no hay indicios de intervención de grupos ilegales.

La aeronave transportaba 121 personas, entre ellas 110 soldados y 11 tripulantes, y cubría la ruta entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís.

Accidente ocurrió minutos después del despegue

De acuerdo con el reporte oficial, el avión se accidentó poco después de despegar, cayendo a aproximadamente 1.5 kilómetros del aeródromo.

Las autoridades aseguraron que la aeronave se encontraba en condiciones de vuelo y que la tripulación estaba debidamente capacitada, por lo que ya se inició una investigación para determinar las causas del siniestro.

El general Carlos Silva, de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, confirmó el despliegue de equipos especializados para esclarecer lo ocurrido.

Descartan ataque; explosiones fueron por municiones

El ministro de Defensa explicó que las explosiones registradas tras el impacto no corresponden a un ataque, sino a la detonación de municiones transportadas a bordo, provocadas por el incendio de la aeronave.

Este elemento coincide con los videos difundidos en redes sociales, donde se escuchan múltiples explosiones tras el accidente.

Rescate inmediato y evacuación de heridos

Tras el accidente, se activaron operativos de emergencia para evacuar a los sobrevivientes, quienes fueron trasladados en aeronaves a distintos centros médicos.

Imágenes oficiales muestran a soldados heridos siendo atendidos y trasladados en camillas, mientras continúan las labores para confirmar el número total de víctimas.

Las autoridades indicaron que el balance podría actualizarse conforme avancen las operaciones en la zona.

Pobladores auxiliaron a los sobrevivientes

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó que habitantes de la zona acudieron al lugar del accidente para auxiliar a los militares, proporcionándoles agua y apoyo inmediato.

Destacó la participación de civiles y elementos del Ejército que colaboraron en el rescate, en medio de condiciones adversas.

Además, instruyó reforzar la atención médica, incluyendo el despliegue de hospitales de campaña para atender a los heridos que no puedan ser trasladados.

Autoridades continúan evaluación del accidente

Mientras continúan las labores de evacuación y atención médica, las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las causas del accidente.

El gobierno colombiano reiteró que, hasta el momento, no existen evidencias de un ataque, por lo que el siniestro se mantiene bajo análisis técnico.

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