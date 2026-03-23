México, en el octavo lugar a nivel mundial en obesidad infantil; China ocupa el primer puesto

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más de 13 millones tienen obesidad en México. Foto: Getyyimages

México ocupa el octavo lugar global en número de niñas, niños y adolescentes con sobrepeso u obesidad en el mundo de acuerdo con el informe del Atlas Mundial de la Obesidad 2026,

El reporte revela que más de 13 millones de menores de entre 5 y 19 años presentan un Índice de Masa Corporal (IMC) elevado en territorio nacional. Esta cifra coloca a México dentro del grupo de 10 países que concentran la mayor carga de obesidad infantil, junto a naciones como China, India y Estados Unidos.

Con base en dicho estudio el orden es:

China India Estados Unidos Indonesia Pakistan Brasil Egipto México Nigeria República del Congo

¿Cuántos niños tienen obesidad en México?

Foto: Shutterstock//Ilustrativa.

Según el documento, en 2025 se estima que 3 millones 966 mil niños de entre 5 y 9 años tienen sobrepeso u obesidad. A esta cifra se suman 9 millones 161 mil adolescentes de 10 a 19 años en la misma condición.

En total, más de 13 millones 127 mil menores en México viven con este problema de salud, lo que refleja la magnitud del desafío. A nivel global, los 10 países con más casos concentran más de 200 millones de niños y jóvenes con IMC elevado.

El informe advierte que la obesidad infantil ha aumentado de manera acelerada en las últimas décadas. Mientras que en 1975 afectaba a cerca del 4% de la población infantil, para 2022 la cifra ya se acercaba al 20%.

Además, se estima que para 2040 los casos continuarán en aumento, especialmente en países con alta densidad poblacional como México.

Por otra parte, el impacto de la obesidad en menores no se limita al peso. De acuerdo con el Atlas, existen diversas enfermedades relacionadas que ya se presentan desde edades tempranas, entre ellas:

Hipertensión arterial

Niveles elevados de glucosa en sangre

Triglicéridos altos

Enfermedad hepática asociada a disfunción metabólica

Estas condiciones aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas en la adultez, como diabetes o problemas cardiovasculares.

Ante este panorama, especialistas han señalado la importancia de fomentar hábitos saludables desde la infancia, como una alimentación balanceada y actividad física regular.

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