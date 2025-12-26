Contingencia ambiental en Edomex: revisa los autos que no circulan hoy

GENERANDO AUDIO...

Contengencia Ambiental en el Edomex Foto: Cuartoscuro/Archivo

Este viernes 26 de diciembre se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por partículas en las Zonas Metropolitanas del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco, en el Estado de México (Edomex). Conoce los automóviles que no pueden circular este día debido a la mala condición del aire.

Vehículos que no circulan este 26 de diciembre por la contingencia ambiental en el Edomex

Todos los vehículos con holograma de verificación “2”

Los vehículos con holograma de verificación “1”, cuyo último dígito numérico 1, 3, 4, 5, 7 y 9

cuyo Los vehículos con holograma de verificación “0” y “00”, engomado azul, terminación de placas 9 y 0

placas 9 y 0 Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea non

a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea non Restricción a la circulación de todos los vehículos destinados al servicio de transporte de carga con placa local y federal entre las 06:00 y las 10:00 horas, a excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación respectivo

a excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación respectivo Las unidades que no porten hologramas de verificación, como los vehículos antiguos, demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o placas formadas por letras, las aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2

¿Quiénes sí pueden circular este viernes?

Los taxis podrán circular de las 5:00 a las 10:00 horas, los días que tengan restricción con la finalidad de apoyar la movilidad de la población

los días que tengan restricción con la finalidad de apoyar la movilidad de la población Vehículos eléctricos e híbridos que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento

que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento Vehículos de servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, servicios de agua potable, bomberos, rescate, protección civil y de vigilancia ambiental, incluidos incendios forestales

destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, servicios de agua potable, bomberos, rescate, protección civil y de vigilancia ambiental, incluidos incendios forestales Vehículos de transporte escolar y de personal, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente

que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios , que cuenten con holograma de verificación vigente

, que cuenten con holograma de verificación vigente Vehículos para personas con discapacidad permanente que cuenten con la constancia tipo “D” Discapacidad Permanente

permanente que cuenten con la constancia tipo “D” Discapacidad Permanente Transporte de residuos y materiales peligrosos que cuenten con la autorización correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles (gasolina, diésel y gas L.P.)

que cuenten con la autorización correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles (gasolina, diésel y gas L.P.) Transporte de carga que se encuentre inscrito en el Esquema de Autorregulación Ambiental de Vehículos de Carga a Diésel en el Estado de México

que se encuentre inscrito en el en el Estado de México Transporte de materiales pétreos que demuestren que prestan servicio a rellenos sanitarios o que porten la autorización correspondiente y deberán cubrir los materiales transportados con lona para evitar dispersión de partículas

que demuestren que prestan servicio a rellenos sanitarios o que porten la autorización correspondiente y deberán cubrir los materiales transportados con lona para evitar dispersión de partículas Los vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes

(vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes Los vehículos que formen parte del Programa Héroes Paisano y Programa Migrante Mexiquense y porten la autorización correspondiente. Los vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto.

¿Hasta cuándo se mantiene la contingencia ambiental en el Edomex?

La Secretaría del Medio Ambiente informó que a las 10:00 horas de este viernes se dará a conocer la siguiente actualización sobre la condición atmosférica en las Zonas Metropolitanas del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco, en el Estado de México, por lo que hay que estar al pendiente para conocer si se mantiene o no la Fase I de la contingencia ambiental.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.