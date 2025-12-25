Videos de explosión de polvorín en Ozumba durante Nochebuena

GENERANDO AUDIO...

Explosión en un polvorín de Ozumba. Foto: Getty Images.

Una explosión en un polvorín en Ozumba, Estado de México (Edomex) provocó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia, luego de que se reportaran 2 personas heridas con quemaduras tras el estallido de un taller de pirotecnia.

Explosión en polvorín de Ozumba

De acuerdo con los primeros reportes, el estallido ocurrió en un polvorín ubicado sobre el libramiento de Atlautla, en el barrio del Chamizal, lo que generó alarma entre vecinos por la intensidad del fuego y la columna de humo que se elevó tras la explosión.

Elementos de Protección Civil, bomberos y servicios médicos acudieron al sitio para atender la emergencia y asegurar el área, mientras se realizaban labores para evitar riesgos adicionales en la zona.

En videos difundidos en redes sociales se observa una intensa columna de humo y llamas, lo que generó preocupación entre los habitantes de Ozumba y comunidades cercanas.

Se reportan 2 heridos con quemaduras

Tras la explosión del polvorín en Ozumba, se reportan 2 personas heridas, quienes presentaron quemaduras de primer y segundo grado.

Los lesionados fueron trasladados en ambulancias de municipios cercanos a un hospital de la región, donde permanecen bajo atención médica especializada.

Se indicó que la explosión pudo haberse originado por la fricción de la pólvora al interior del taller de pirotecnia. Las autoridades confirmaron que el polvorín contaba con permiso vigente de la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que el hecho fue considerado como un accidente.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento