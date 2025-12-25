GENERANDO AUDIO...

Las autoridades del Estado de México (Edomex) activaron la Fase I de contingencia ambiental ante el incremento de partículas contaminantes PM2.5 en el ambiente, principalmente en el Valle de Toluca y el municipio de Santiago Tianguistenco.

“Como resultado de las actividades propias de las festividades decembrinas, la noche del 24 de diciembre, así como durante la madrugada y mañana del día 25 de diciembre de 2025, se registraron concentraciones elevadas de PM2.5”, se lee en un comunicado emitido por Medio Ambiente Edomex.

De acuerdo con los reportes ambientales, la concentración de estos contaminantes alcanzó niveles que representan un riesgo para la salud, por lo que se emitieron recomendaciones preventivas a la población. Entre ellas, evitar actividades físicas al aire libre, reducir la exposición prolongada al ambiente exterior y proteger especialmente a niños, adultos mayores y personas con padecimientos respiratorios o cardiovasculares.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales, atender las indicaciones de Protección Civil y colaborar en la reducción de emisiones contaminantes, mientras se mantiene el monitoreo de la calidad del aire en la región.

¿Cómo operará el Hoy No Circula este 26 de diciembre en Edomex?

Mañana 26 de diciembre deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

a) Todos los vehículos con holograma de verificación “2”

b) Los vehículos con holograma de verificación “1”, cuyo último dígito numérico 1, 3, 4, 5, 7 y 9

c) Los vehículos con holograma de verificación “0” y “00”, engomado azul, terminación de placas 9 y 0

d) Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea non

e) Restricción a la circulación de todos los vehículos destinados al servicio de transporte de carga con placa local y federal entre las 06:00 y las 10:00 horas, a excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación respectivo

f) Las unidades que no porten hologramas de verificación, como los vehículos antiguos, demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o placas formadas por letras, las aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2

g) Lo taxis podrán circular de las 5:00 a las 10:00 horas, los días que tengan restricción con la finalidad de apoyar la movilidad de la población

Exenciones

Vehículos eléctricos e híbridos que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento

Los taxis podrán circular de 5:00 a las 10:00 horas, los días que tengan restricción con la finalidad de apoyar la movilidad de la población

Vehículos de servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, servicios de agua potable, bomberos, rescate, protección civil y de vigilancia ambiental incluidos incendios forestales

Vehículos de transporte escolar y de personal, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente

Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, que cuenten con holograma de verificación vigente

Vehículos para personas con discapacidad permanente que cuenten con la constancia tipo “D” Discapacidad Permanente

Transporte de residuos y materiales peligrosos que cuenten con la autorización correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles (gasolina, diésel y gas L.P.)

Transporte de carga que se encuentre inscrito en el Esquema de Autorregulación Ambiental de Vehículos de Carga a Diésel en el Estado de México

Transporte de materiales pétreos que demuestren que prestan servicio a rellenos sanitarios o que porten la autorización correspondiente y deberán cubrir los materiales transportados con lona para evitar dispersión de partículas

Los vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes

Los vehículos que formen parte del Programa Héroes Paisano y Programa Migrante Mexiquense y porten la autorización correspondiente

Los vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto

No obstante, la dependencia estatal sugiere estar atentos sobre la calidad del aire, así como de los cortes informativos que emita a las 15:00 y 20:00 horas.

