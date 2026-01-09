Cuatro meses bajo aguas negras en Santa Cruz Chignahuapan, Lerma

GENERANDO AUDIO...

Inundados por aguas negras, es como permanecen desde hace cuatro meses los habitantes de Santa Cruz Chignahuapan, en el municipio de Lerma, Estado de México (Edomex).

Actualmente, el agua que inunda la zona presenta una tonalidad verdosa, además de la presencia de moscos y olores fétidos, lo que preocupa a los habitantes, que ya reportan enfermedades estomacales y respiratorias.

“Empezamos desde el 16 de septiembre a estar inundados, se destapó y se nos vino y hasta la fecha… todavía no se va el agua”: María de Jesús, afectada

Viviendas y cultivos siguen bajo el agua

Viviendas y cultivos permanecen bajo el agua, reportando pérdidas del cien por ciento en la producción agrícola, sin que hasta el momento exista una solución definitiva.

“Sembraba habas, y en este tiempo, el haba ya hubiera salido, y ahorita no. Yo estoy piscando una milpa que estoy trabajando y me llega el agua a los pies”, Lorenzo Esquivel, afectado.

El testigo de la inundación, que alcanzó hasta un metro de altura, aún es visible en paredes de las viviendas, mientras que muebles y electrodomésticos quedaron inservibles.

Las aguas negras subieron hasta un metro de altura. Foto: Cuartoscuro/Archivo

“Ahorita es muy difícil recuperarse todavía, se nos murieron animales: gallinas, conejos, patos, y la casa, la parte de adentro, está inundada y hay mucha humedad; los muebles se echaron a perder: estufas, camas, roperos”. María de Jesús, afectada.

Habitantes señalan que en septiembre las bombas enviadas por la Comisión Nacional del Agua para drenar la comunidad dejaron de operar, lo que ocasionó que las aguas negras provenientes de municipios vecinos inundaran la zona, afectando a más de 70 familias.

Detallan que de cuatro bombas que funcionaban de manera permanente, actualmente solo una se encuentra en operación.

“Un señor del lado de allá se tuvo que salir, si estuvo feo… mucha gente se salió porque se hundieron sus casitas”: Lorenzo Esquivel, afectado.

A través de un comunicado se informó que la Comisión Nacional del Agua reforzó un operativo tras la fuga de aguas residuales; sin embargo, habitantes aseguran que los trabajos de desazolve solo se realizaron por un tiempo.

Los habitantes afectados señalan que, pese a la emergencia, no han recibido apoyo de las autoridades.

