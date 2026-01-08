GENERANDO AUDIO...

Referendo vehicular 2026 en Edomex. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El inicio del 2026 trajo consigo un ajuste en las tarifas del refrendo vehicular en el Estado de México (Edomex). Para los automovilistas, el costo pasó de 917 pesos a 990 pesos, mientras que para motociclistas el pago aumentó de 677 a 731 pesos.

Aumento no está ligado a la UMA

Cabe precisar que este incremento no está calculado con base a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), sino que responde a un ajuste anual definido por la autoridad estatal. La UMA únicamente impacta en pagos adicionales cuando existen adeudos, recargos o sanciones, y no en el monto del refrendo.

Subsidio del 100% en la tenencia para 2026

Como parte de las medidas para incentivar el cumplimiento oportuno, la Secretaría de Finanzas del Estado de México informó que durante 2026 se mantendrá el subsidio del 100% en el pago de la tenencia, siempre que se cubra el refrendo dentro de los plazos establecidos.

Para acceder este beneficio, los automóviles deberán contar con un valor factura de hasta 638 mil pesos, mientras que el caso de las motocicletas el límite es de 250 mil pesos. El subsidio aplica únicamente a contribuyentes que no presenten adeudos de ejercicios anteriores.

El refrendo vehicular es un requisito obligatorio para poder acceder al subsidio de tenencia y para mantener vigente la situación fiscal del vehículo en el Estado de México.

