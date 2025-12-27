Empresa Águila Bicéfala presenta carta para acreditar origen lícito de 37 mdp asegurados a custodios

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El abogado de la empresa Águila Bicéfala, Luis Sánchez, presentó ante el juez una carta antilavado, documento que, dijo, acredita la procedencia lícita de los 37 millones de pesos asegurados en Naucalpan, mientras eran trasladados.

“Aquí está la carta donde está debidamente firmado y se habla de un dueño beneficiario y del dueño beneficiador controlador y se encuentra regulado como siempre lo hemos manejado, hay una ley federal para la previsión e identificación de recursos de procedencia ilícita”. Luis Sánchez, abogado de la empresa Águila Bicéfala

En entrevista, Luis Sánchez, abogado de la empresa, destacó que se trata de un acuerdo en donde manifiesta el origen legal del dinero asegurado.

“Es un acuerdo entre las partes en donde van a manifestar que el recurso que ingresa o que ellos obtienen proviene de manera lícita. Se hace de manera bilateral como parte de nuestro proceso para dar de alta a un cliente a donde ellos reconocen que ese dinero que nosotros vamos a trasladar corresponde a una actividad lícita”. Luis Sánchez, abogado de la empresa Águila Bicéfala,

Además, destacó que la carta antilavado es un requisito fundamental de la empresa para el traslado de dinero. Asimismo, destacó que, como parte de los procesos, se hace una declaración formal del dinero que la empresa traslada.

“Se hace un reporte cada 17, entonces hay una declaración formal de todo este recurso… (la carta antilavado) es un requisito fundamental de las partes, la empresa cuenta con procesos normativos de operación respecto al traslado de dinero”. Luis Sánchez, abogado de la empresa Águila Bicéfala,

De acuerdo con el abogado, la carta antilavado la expide la propia empresa Águila Bicéfala y existen, dijo, controladores reguladores, así como una póliza de seguro en caso de robo del dinero.

El pasado 19 de diciembre, dos hombres fueron detenidos por autoridades estatales con 37 millones de pesos en Naucalpan y posteriormente imputados por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Se espera que en las próximas horas se determine si el juez los vincula a proceso o dicta la liberación de los dos custodios detenidos.