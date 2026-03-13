Denuncian hostigamiento laboral en Hospital de Zumpango

GENERANDO AUDIO...

En “A la Nueve en Uno”, trabajadores del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, Estado de México, denuncian hostigamiento laboral y otras irregularidades administrativas que, aseguran, podrían afectar la atención que ofrecen a los pacientes.

En el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, en el Estado de México, trabajadores denuncian irregularidades administrativas que podrían afectar la atención médica de los pacientes. Personal médico y de enfermería está denunciando hostigamiento laboral, decisiones fuera de protocolo y la falta de especialistas en áreas críticas.

Por esta razón, piden a las autoridades de Salud del Estado de México investigar esta situación para la seguridad de los pacientes.

Los trabajadores denuncian que en el hospital dirigido por la doctora Abigail Trujillo Neri se dan casos de hostigamiento laboral y decisiones arbitrarias, como que se obliga a especialistas a atender pacientes fuera de sus áreas de competencia, un riesgo latente para los médicos y para los enfermos.

“La doctora llegó, si mal no recuerdo, hace dos años, y desde que llegó, el tema que habíamos tenido todas las especialidades con ella era que no nos tomaba en cuenta para la recepción de ningún paciente. Es importante apegarnos a los protocolos de referencia y contra referencia; esto existe en todo el país”, indica uno de los testigos anónimos que denuncian la actual situación en el Hospital de Zumpango.

