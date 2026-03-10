Madres buscadoras encuentran restos humanos entre bolsas de basura en canal de Cartagena, Edomex

GENERANDO AUDIO...

Buscadoras hallan restos humanos en canal de Cartagena, Ecatepec. Foto: Cuartoscuro

La tarde de este lunes, integrantes de la Colectiva Feminista Ehécatl localizaron restos humanos envueltos en bolsas de plástico en el municipio de Ecatepec de Morelos, en el Estado de México, específicamente en el canal de Cartagena.

El hallazgo ocurrió durante una jornada de búsqueda, en el sitio que las propias buscadoras han denominado “canal de la muerte”. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la policía municipal acompañaron a las madres buscadoras.

Los colectivos localizaron el torso humano entre bolsas de basura acumuladas en el cauce. Los restos estaban envueltos en polietileno negro, atados con cinta industrial y flotaban entre los residuos.

Hallazgo ocurrió bajo un puente peatonal

El lugar donde los colectivos hallaron los restos se ubica bajo un puente peatonal entre las avenidas Francisco Villa y Tamaulipas. Ambas se ubican en la colonia Luis Donaldo Colosio, junto a Las Golondrinas, municipio de Coacalco.

En el sitio, diariamente se acumulan residuos provenientes de municipios como:

Ecatepec

Coacalco

Tultitlán

Jaltenco

A través de un video en Facebook, la Colectiva Feminista Ehécatl compartió el momento en el que encontraron los restos humanos envueltos en una bolsa negra.

Autoridades inician investigación

Autoridades acudieron al lugar. Posteriormente, el agente del Ministerio Público ordenó el traslado de los restos al Servicio Médico Forense de Ecatepec, donde se realizó la autopsia para comenzar con las investigaciones.

