Tren Suburbano anuncia horario especial para este lunes 16 de marzo

GENERANDO AUDIO...

Tren Suburbano operará con horario especial este lunes. Foto: Cuartoscuro

El Tren Suburbano del Valle de México informó que el próximo lunes 16 de marzo operará con horario especial, debido a la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, una fecha considerada como día festivo oficial en el país.

A través de un aviso difundido a los usuarios, el sistema ferroviario detalló que el servicio mantendrá un intervalo de paso determinado, por lo que pidió a los pasajeros tomar previsiones para sus traslados.

¿Cuál será el horario del Tren Suburbano el lunes 16 de marzo?

De acuerdo con el anuncio del Tren Suburbano, el servicio funcionará el lunes 16 de marzo de 07:00 a 00:30 horas. Durante ese periodo, los trenes circularán con una frecuencia aproximada de cada 15 minutos por ser festivo.

El sistema de transporte que conecta la Ciudad de México (CDMX) con municipios del Estado de México (Edomex) indicó que este ajuste responde a la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, cuya fecha oficial es el 21 de marzo, pero se recorre al tercer lunes del mes para generar un fin de semana largo por ser festivo.

Conecta CDMX con el Estado de México

El Tren Suburbano del Valle de México es uno de los principales sistemas de movilidad para miles de usuarios que se trasladan diariamente entre la capital y la zona metropolitana.

Actualmente, la línea principal corre entre las estaciones Buenavista y Cuautitlán, atravesando varios municipios mexiquenses.

Las autoridades recomendaron a los pasajeros consultar los horarios con anticipación, considerar los intervalos de salida de los trenes y planear sus traslados con tiempo durante el día festivo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.