Tren Interurbano México-Toluca llegará hasta Observatorio este lunes 2 de febrero

Tren Interurbano México-Toluca llegará hasta Observatorio. Foto: Cuartoscuro

La apertura del tramo Santa Fe-Observatorio del Tren Interurbano México-Toluca, permitirá que el servicio conecte por primera vez de manera directa con el poniente de la Ciudad de México (CDMX), un punto clave por su vínculo con la Línea 1 del Metro y futuros proyectos de movilidad metropolitana.

“Vamos a inaugurar ya el Tren Santa Fe–Observatorio el lunes. Lunes 2 de febrero se inaugura el tren que va de Santa Fe a Observatorio, ya para que la gente pueda utilizarlo”, declaró durante su conferencia matutina de este miércoles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La hora exacta de la inauguración aún está por definirse.

¿Cuándo inicia el servicio al público?

De acuerdo con el anuncio presidencial, el mismo lunes 2 de febrero comenzará la operación regular para pasajeros, una vez concluido el acto inaugural.

Esto significa que los usuarios podrán utilizar el nuevo tramo desde el primer día de su apertura oficial.

¿Qué estaciones tiene el Tren Interurbano?

Con esta ampliación, El Insurgente, nombre oficial del tren, recorrerá 57 kilómetros y tendrá siete estaciones, distribuidas entre la CDMX y el Estado de México.

Estaciones del Tren Interurbano México–Toluca

Observatorio en CDMX, Terminal Vasco de Quiroga en CDMX Santa Fe en CDMX Lerma en Edomex Metepec en Edomex Toluca Centro en Edomex Zinacantepec en Edomex, Terminal

El proyecto está diseñado para movilizar hasta 100 mil pasajeros diarios, reduciendo tiempos de traslado entre el Valle de Toluca y la capital del país en menos de 60 minutos.

Conexión estratégica en Observatorio

La llegada a Observatorio es uno de los puntos más relevantes del proyecto, ya que ahí confluyen:

Línea 1 del Metro (en modernización)

Terminal de autobuses Poniente

Proyectos de ampliación del transporte metropolitano

Con esta integración, se busca facilitar los traslados hacia el centro y otras zonas de la capital.

Avance clave del proyecto ferroviario

La ampliación hasta Observatorio representa uno de los pasos más importantes en la consolidación del Tren Interurbano México–Toluca, obra que conecta zonas habitacionales, corporativas y educativas de Santa Fe con el Valle de Toluca.

Autoridades federales han señalado que esta infraestructura forma parte de la estrategia para fortalecer el transporte público masivo y reducir el uso del automóvil en la zona poniente del Valle de México.

