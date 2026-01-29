Desaparece joven madre con sus 4 hijos en Valle de Chalco, Edomex
Una madre joven y sus cuatro hijos menores de edad fueron reportados como desaparecidos en el municipio de Valle de Chalco, Estado de México (Edomex), por lo que la Comisión de Búsqueda de Personas (COBUPEM) de la entidad emitió fichas oficiales para su localización.
De acuerdo con los boletines, la última vez que se les vio fue el 19 de enero de 2026 en la colonia Guadalupana Primera Sección, en Valle de Chalco. Desde entonces no se tiene información confirmada sobre su paradero.
Las autoridades estatales mantienen activa la alerta y solicitaron el apoyo de la población para aportar cualquier dato que ayude a encontrarlos.
¿Quiénes son las personas desaparecidas en Valle de Chalco?
Verónica Aguilar Ramírez
- Edad: 31 años
- Estatura: 1.63 m
- Complexión: Delgada
- Tez: Morena
- Cabello: Negro, largo a la cintura
- Señas particulares: Lunar en labio superior, lado derecho; tatuaje en el pecho con forma de alas y el nombre “Roberto”; tatuaje de rosa en el brazo derecho
- Última vez vista: Col. Guadalupana 1ra Sección, Valle de Chalco
Clara Noemí Mora Aguilar
- Edad: 5 años
- Estatura: 1.13 m
- Complexión: Delgada
- Tez: Morena clara
- Cabello: Negro a media espalda
- Seña particular: Mancha verdosa en la costilla del lado izquierdo
- Última vez vista: Col. Guadalupana 1ra Sección, Valle de Chalco
Gerardo Said Mora Aguilar
- Edad: 7 años
- Estatura: 1.20 m
- Complexión: Delgada
- Tez: Morena
- Cabello: Castaño oscuro corto
- Señas particulares: Ninguna visible
- Última vez visto: Col. Guadalupana 1ra Sección, Valle de Chalco
Ángel Samuel Mora Aguilar
- Edad: 2 años
- Estatura: 0.90 m
- Complexión: Media
- Tez: Morena
- Cabello: Negro corto
- Señas particulares: No se reportan
- Última vez visto: Col. Guadalupana 1ra Sección, Valle de Chalco
Fátima Abigail Mora Aguilar
- Edad: 2 años
- Estatura: 0.75 m
- Complexión: Media
- Tez: Morena clara
- Cabello: Castaño oscuro corto
- Señas particulares: Ninguna visible
- Última vez vista: Col. Guadalupana 1ra Sección, Valle de Chalco
Autoridades mantienen activa la búsqueda
Las fichas fueron difundidas por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, que pidió a la ciudadanía comunicarse de inmediato si cuenta con información que ayude a dar con su paradero.
Los números oficiales para reportes son:
- 800 509 09 27
- 800 216 03 61
Las autoridades indicaron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser clave para la localización de la madre y los menores.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.