Desaparece joven madre con sus 4 hijos en Valle de Chalco, Edomex

Autoridades buscan a joven madre y sus cuatro hijos desaparecidos. Fotos: COBUPEM

Una madre joven y sus cuatro hijos menores de edad fueron reportados como desaparecidos en el municipio de Valle de Chalco, Estado de México (Edomex), por lo que la Comisión de Búsqueda de Personas (COBUPEM) de la entidad emitió fichas oficiales para su localización.

De acuerdo con los boletines, la última vez que se les vio fue el 19 de enero de 2026 en la colonia Guadalupana Primera Sección, en Valle de Chalco. Desde entonces no se tiene información confirmada sobre su paradero.

Las autoridades estatales mantienen activa la alerta y solicitaron el apoyo de la población para aportar cualquier dato que ayude a encontrarlos.

¿Quiénes son las personas desaparecidas en Valle de Chalco?

Verónica Aguilar Ramírez

Edad: 31 años

31 años Estatura: 1.63 m

1.63 m Complexión: Delgada

Delgada Tez: Morena

Morena Cabello: Negro, largo a la cintura

Negro, largo a la cintura Señas particulares: Lunar en labio superior, lado derecho; tatuaje en el pecho con forma de alas y el nombre “Roberto”; tatuaje de rosa en el brazo derecho

Lunar en labio superior, lado derecho; tatuaje en el pecho con forma de alas y el nombre “Roberto”; tatuaje de rosa en el brazo derecho Última vez vista: Col. Guadalupana 1ra Sección, Valle de Chalco

Clara Noemí Mora Aguilar

Edad: 5 años

5 años Estatura: 1.13 m

1.13 m Complexión: Delgada

Delgada Tez: Morena clara

Morena clara Cabello: Negro a media espalda

Negro a media espalda Seña particular: Mancha verdosa en la costilla del lado izquierdo

Mancha verdosa en la costilla del lado izquierdo Última vez vista: Col. Guadalupana 1ra Sección, Valle de Chalco

Gerardo Said Mora Aguilar

Edad: 7 años

7 años Estatura: 1.20 m

1.20 m Complexión: Delgada

Delgada Tez: Morena

Morena Cabello: Castaño oscuro corto

Castaño oscuro corto Señas particulares: Ninguna visible

Ninguna visible Última vez visto: Col. Guadalupana 1ra Sección, Valle de Chalco

Ángel Samuel Mora Aguilar

Edad: 2 años

2 años Estatura: 0.90 m

0.90 m Complexión: Media

Media Tez: Morena

Morena Cabello: Negro corto

Negro corto Señas particulares: No se reportan

No se reportan Última vez visto: Col. Guadalupana 1ra Sección, Valle de Chalco

Fátima Abigail Mora Aguilar

Edad: 2 años

2 años Estatura: 0.75 m

0.75 m Complexión: Media

Media Tez: Morena clara

Morena clara Cabello: Castaño oscuro corto

Castaño oscuro corto Señas particulares: Ninguna visible

Ninguna visible Última vez vista: Col. Guadalupana 1ra Sección, Valle de Chalco

Autoridades mantienen activa la búsqueda

Las fichas fueron difundidas por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, que pidió a la ciudadanía comunicarse de inmediato si cuenta con información que ayude a dar con su paradero.

Los números oficiales para reportes son:

800 509 09 27

800 216 03 61

Las autoridades indicaron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser clave para la localización de la madre y los menores.

