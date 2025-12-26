GENERANDO AUDIO...

Levantan contingencia ambiental en el Edomex. Foto: Cuartoscuro.

Las autoridades del Estado de México (Edomex) dieron a conocer, este viernes 26 de diciembre de 2025, que se levantó la contingencia ambiental tanto en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, como en la de Santiago Tianguistenco, así como todas las acciones que conllevaba esta medida del Gobierno mexiquense.

¿Por qué se levantó la contingencia ambiental en Toluca y Santiago Tianguistenco?

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la entidad, dio a conocer la suspensión de la Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica en las zonas metropolitanas de Toluca y de Santiago Tianguistenco.

¿Por qué? Porque hasta las 10:00 horas se registraron valores máximos de 42 y 37 microgramos por metro cúbico de partículas PM 2.5, en las estaciones de Xonacatlán y Calimaya, en los municipios del mismo nombre.

De hecho, agregaron que para el día de hoy se estima que existan condiciones meteorológicas en la atmósfera que permitirán una mejoría en la calidad del aire.

Se suspende también la restricción vehicular del Hoy No Circula

También que se levante la contingencia ambiental en Toluca y en Santiago Tianguistenco significa que permanecerán las medidas correspondientes a la Fase Alerta, las cuales consisten en las siguientes recomendaciones: mantenerse en lugares cerrados, con ventanas y puertas cerradas para evitar molestias en ojos, garganta o nariz, y en caso de continuar con molestias se recomienda acudir al médico.

Pero también el gobierno del Estado de México informó que se suspenderá la restricción vehicular, por lo que el Hoy No Circula operará de manera regular.

Foto: Cuartoscuro.

“Se exhorta a la población mexiquense a continuar con acciones que permitan la reducción de emisiones contaminantes, sobre todo evitar la quema de juegos pirotécnicos, leña, fogatas y llantas; disminuir el uso de automóvil, y tomar medidas para reducir la contaminación del aire, por parte de industrias, comercios, servicios y en el hogar”, indicaron también a través de un comunicado. La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible se mantiene atenta a la calidad del aire en Toluca y Santiago Tianguistenco. Asimismo, las autoridades mexiquenses pidieron a la ciudadanía estar al pendiente sobre la calidad del aire, así como del programa en https://rama.edomex.gob.mx/calidaddelaire y http://proaire.edomex.gob.mx/bibliografia.

