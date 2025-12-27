GENERANDO AUDIO...

La detención de dos custodios de valores con más de 37 millones de pesos en efectivo en Naucalpan, Estado de México, pasó en cuestión de horas de ser presentada como un posible golpe al crimen financiero, a convertirse en un caso controvertido.

El asunto no solo ha escalado en tribunales, sino también en la opinión pública, impulsado por la difusión de videos que, según la defensa, demuestran que los detenidos actuaron conforme a la ley y que el dinero asegurado tenía procedencia lícita.

La detención en Lomas Verdes

Los hechos se remontan al 22 de diciembre, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, realizaban recorridos de vigilancia en la Zona Oriente, específicamente sobre la Super Avenida Lomas Verdes, en la colonia del mismo nombre, en el municipio de Naucalpan de Juárez.

Durante el operativo, los uniformados detectaron una camioneta Dodge Durango blindada, cuyos ocupantes —según el reporte oficial— mostraron una actitud sospechosa al percatarse de la presencia policial. Las autoridades aseguraron que el vehículo circulaba de manera temeraria y a exceso de velocidad.

Al marcarles el alto, los tripulantes se negaron a descender de la unidad, lo que derivó en un cerco policial. De acuerdo con la versión oficial, los hombres manipularon objetos dentro del vehículo y rechazaron en dos ocasiones bajar, motivo por el cual se solicitó una grúa para remolcar la camioneta.

Los videos que cambiaron la narrativa

El punto de inflexión del caso llegó con la difusión de videos captados por las cámaras de seguridad de la propia unidad de valores y compartidos en redes sociales.

En las imágenes se observa a los custodios dentro del vehículo blindado, explicando que no pueden abrir las puertas por razones de seguridad. En uno de los fragmentos más difundidos, uno de ellos realiza una llamada telefónica mientras documenta la detención:

“Nos están deteniendo aquí en Lomas Verdes, una policía estatal. No hay motivo, quiere que me baje y traigo valores”.

En otro momento, se aprecia cómo uno de los custodios muestra un gafete por la ventanilla, identificándose como trabajador de una empresa de traslado de valores. Afuera, los policías rodean la unidad, mientras uno de ellos se coloca frente al vehículo.

De acuerdo con la defensa, estos videos demuestran que no hubo resistencia, que los custodios se identificaron plenamente y que siguieron el protocolo interno de seguridad.

Además, aseguran que las grabaciones contradicen la versión oficial sobre el supuesto exceso de velocidad, pues —afirman— la unidad circulaba a 40 kilómetros por hora.

El aseguramiento: armas y 37 millones de pesos

Durante una inspección visual inicial, los policías afirmaron haber observado armas de fuego y paquetes con dinero en efectivo al interior del vehículo. Posteriormente, ya en las instalaciones del Ministerio Público y en presencia de su abogado, se realizó una revisión exhaustiva.

El aseguramiento incluyó:

Dos armas de fuego cortas

Cuatro cargadores

Cartuchos útiles

37 millones 701 mil pesos en efectivo

Al no acreditarse en ese momento la procedencia del dinero, las autoridades iniciaron una investigación por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de resistencia a la autoridad.

Los detenidos fueron identificados como Iván “N”, de 37 años, y José Eusebio “N”, de 53, ambos exmilitares y trabajadores activos de la empresa de traslado de valores Águila Bicéfala.

La versión de la defensa: custodios, no delincuentes

Desde la primera audiencia, la defensa sostuvo que ambos hombres no eran delincuentes, sino custodios de valores que realizaban una ruta habitual de traslado de efectivo para distintas empresas clientes.

Los abogados presentaron documentación que, aseguran, acredita que:

El dinero transportado era legal y contaba con transferencias bancarias que respaldan su origen.

y contaba con transferencias bancarias que respaldan su origen. Las armas estaban debidamente registradas y autorizadas por la Sedena .

. Los custodios actuaron conforme a los protocolos de seguridad, los cuales establecen que no deben descender de una unidad blindada sin la presencia de una autoridad ministerial.

A pesar de estos argumentos, un juez de control calificó como legal la detención y fijó como medida cautelar la prisión preventiva justificada, desechando los datos de prueba presentados por la defensa.

Prisión preventiva y nuevas audiencias

Pese a la difusión de los videos y a los argumentos de la defensa, el juez mantuvo la prisión preventiva justificada contra Iván “N” y José Eusebio “N”.

La audiencia de vinculación a proceso, originalmente programada para hoy, fue pospuesta luego de que nuevos abogados se incorporaran a la defensa, tras la renuncia de los representantes legales anteriores. El juez concedió el aplazamiento para permitir la incorporación de más pruebas, entre ellas nuevos videos.

El representante legal de Águila Bicéfala, Luis Enrique Sánchez, señaló que el dinero retenido pertenece a diversas empresas y que su aseguramiento ha afectado el pago de salarios, prestaciones y compromisos comerciales.

“Es dinero de empresas, de trabajadores. Estaba destinado a operaciones legítimas y está plenamente regulado por la ley federal para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, sostuvo.

Un custodio enfermo y familias en espera

Durante las audiencias, la defensa reveló que Iván “N” padece leucemia, por lo que solicitó al juez que se garantice su atención médica dentro del penal de Barrientos, en Tlalnepantla.

Familiares de ambos detenidos han expresado su desconcierto ante la decisión judicial, al considerar que se trata de trabajadores con trayectoria en el resguardo de valores, no de criminales.

