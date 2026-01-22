Detienen a conductor con vehículo Razer en zona protegida del Nevado de Toluca; intentó arrollar a policía

GENERANDO AUDIO...

Foto: Profepa

Autoridades estatales y federales pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) a un conductor y su vehículo tipo Razer, tras ingresar sin autorización a la zona núcleo del Área de Protección de Flora y Fauna del Nevado de Toluca. El acto fue calificado como un presunto delito ambiental, además de que, antes de la detención, intentó arrollar con el vehículo a un policía.

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de enero, como parte de un operativo coordinado entre la Policía Estatal y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

¿Qué ocurrió en el Nevado de Toluca?

Este miércoles, la Profepa emitió un comunicado destacando la detención, cuando al conductor, cuya identidad no fue revelada, transitó por la zona núcleo del Área Natural Protegida (ANP) sin permiso de la Semarnat, provocando la destrucción de vegetación forestal en la zona.

Asimismo, el conductor ignoró las indicaciones de los elementos policiales e intentó arrollar a un agente para evitar ser detenido, por lo que inspectores de la Profepa y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) acudieron al sitio para realizar el peritaje de los daños ambientales causados.

Esta es la primera vez que la oficina de la Profepa en el Estado de México, en conjunto con la Policía Estatal, la Conanp y la FGR, realiza una puesta a disposición por circular con un vehículo tipo Razer en esta zona protegida.

Sanciones y marco legal

De igual forma, la Profepa acotó que la puesta a disposición se fundamenta en el artículo 418 del Código Penal Federal, el cual establece sanciones para quien desmonte o destruya vegetación forestal sin autorización, por lo que podría hacerse acreedor a entre 6 meses y 9 años de prisión, y una multa de entre 100 y 3 mil veles el valor diario de la UMA (11 mil 731 a 25 mil 573 pesos).

En tanto que este operativo es resultado de una capacitación impartida el pasado 8 de enero de 2026, donde se instruyó a la Guardia Nacional, Policía Estatal y personal de la FGR sobre los procedimientos legales para detener este tipo de vehículos dentro del Nevado de Toluca.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.