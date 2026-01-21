Vivienda del Bienestar en Edomex: quiénes pueden acceder al apoyo de 40 mil pesos en 2026

GENERANDO AUDIO...

El Programa Vivienda para el Bienestar se perfila nuevamente como uno de los principales apoyos sociales en el Estado de México para 2026. A través de esta iniciativa, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) otorgará un apoyo económico de hasta 40 mil pesos a personas que habitan en zonas prioritarias, con el objetivo de mejorar, reparar o ampliar sus viviendas. El programa está dirigido a hogares que presentan carencias habitacionales y que, por sus condiciones económicas, no cuentan con acceso a otros esquemas de financiamiento.

El Estado de México, por su extensión territorial y densidad poblacional, concentra a miles de familias que buscan consolidar un patrimonio. En este contexto, el apoyo se entrega en una sola exhibición y no requiere ningún tipo de reembolso, siempre y cuando se cumplan los criterios de elegibilidad establecidos por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi)

¿Quiénes pueden recibir el apoyo de 40 mil pesos de la Cnavi?

El apoyo económico de 40 mil pesos, otorgado por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) como parte del Programa de Mejoramiento de Vivienda, está dirigido a familias que habitan en polígonos de atención prioritaria del Estado de México, definidos por el Gobierno federal a partir de estudios socioeconómicos y visitas diagnósticas realizadas en campo.

Las personas beneficiarias residen en alguno de los siguientes municipios:

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Ixtapaluca

La Paz

Nezahualcóyotl

Texcoco

Tlalnepantla de Baz

Valle de Chalco Solidaridad

Las familias seleccionadas reciben el recurso en un pago único, el cual debe destinarse a obras de mejora, rehabilitación o ampliación de la vivienda, de acuerdo con las necesidades del inmueble. La entrega del apoyo se realiza de manera directa y sin intermediarios, mediante una Tarjeta del Bienestar, emitida por el Banco del Bienestar, con el objetivo de garantizar transparencia y evitar cualquier tipo de cobro indebido.

¿Qué es el Programa Vivienda para el Bienestar?

El Programa Vivienda para el Bienestar es una política social operada por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) que busca mejorar las condiciones de vivienda en comunidades con carencias. Los recursos pueden utilizarse para obras de mejora, rehabilitación o ampliación del inmueble, siempre que tenga uso habitacional y no se ubique en zonas de riesgo.

¿Cómo formar parte del programa de la Conavi?

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) publicará la convocatoria exclusivamente para las zonas donde se aplicará el programa. La difusión se realizará a través de medios oficiales y redes sociales institucionales. Las personas interesadas deberán dar seguimiento a estas publicaciones para conocer fechas, sedes y horarios.

¿Dónde y cómo registrarte?

Si resides en un polígono prioritario, cumples con los criterios de elegibilidad y atiendes la convocatoria, deberás acudir al módulo correspondiente con la documentación solicitada en original y copia.

Documentación básica

Identificación oficial vigente: INE, Pasaporte, Cédula Profesional, Licencia de Conducir o Cartilla del Servicio Militar Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a tres meses CURP

Requisitos para Vivienda para el Bienestar 2026

Las personas solicitantes deberán cumplir con lo siguiente:

La vivienda no debe ubicarse en zona de riesgo , ni en áreas con restricciones ecológicas o uso distinto al habitacional

no debe ubicarse en , ni en áreas con o Solicitud dirigida a la persona titular de la Dirección General correspondiente, especificando el tipo de apoyo y medio de localización , bajo protesta de decir verdad sobre la carencia de la vivienda

dirigida a la de la Dirección General correspondiente, especificando el y , bajo sobre la carencia de la vivienda Acta de nacimiento (original y copia)

(original y copia) Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio (máximo tres meses de antigüedad) o constancia de residencia

¿Se requiere algún pago para acceder al apoyo?

No, la Conavi no solicita pagos, gestores ni intermediarios. Todos los apoyos son gratuitos y personales. Cualquier solicitud de dinero constituye fraude.

Para denuncias o información, la Conavi pone a disposición:

Teléfono: 55 91 38 99 91 (opción 1)

55 91 38 99 91 (opción 1) Correo: atencionciudadana@conavi.gob.mx

atencionciudadana@conavi.gob.mx WhatsApp: 55 85 63 49 24

