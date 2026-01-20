Vuelca tráiler con 40 toneladas de basura en Nicolás Romero; hay tráfico lento

GENERANDO AUDIO...

La volcadura de un tráiler con 40 toneladas de basura en Nicolás Romero provocó afectaciones viales la mañana de este día en la avenida 20 de Noviembre, una de las principales vías de conexión hacia Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México (Edomex), informaron autoridades locales.

Desde el segundo carril habilitado, el tránsito avanza de forma intermitente, luego de que la unidad de carga pesada quedara recostada sobre uno de sus costados y los desechos terminaran regados sobre la carpeta asfáltica, lo que obligó a cerrar parcialmente la vialidad para evitar riesgos a los automovilistas.

¿Cómo ocurrió el accidente del tráiler en Nicolás Romero?

De acuerdo con los primeros reportes, el tráiler transportaba aproximadamente 40 toneladas de basura y se dirigía hacia los tiraderos ubicados en la zona de Tepojaco, cuando el conductor perdió el control del vehículo al tomar una curva pronunciada en la avenida 20 de Noviembre.

La pesada unidad terminó volcada, lo que ocasionó que la carga se dispersara en la vialidad. Testigos señalaron que el incidente ocurrió en un punto donde la circulación suele ser constante, especialmente para quienes descienden hacia el municipio de Atizapán de Zaragoza, otro municipio del Edomex.

Tráfico lento y afectación vial rumbo a Atizapán

Tras la volcadura del tráiler autoridades municipales y cuerpos de emergencia acudieron al sitio para acordonar la zona y coordinar las maniobras de retiro de los residuos sólidos.

Actualmente, solo un carril permanece habilitado, lo que genera tráfico lento y filas de vehículos, principalmente en horas de mayor afluencia. Elementos de tránsito apoyan en el control vehicular y exhortan a los conductores a extremar precauciones.

Sin lesionados graves tras la volcadura del tráiler

Autoridades confirmaron que no se reportan personas lesionadas de gravedad. El conductor del tráiler fue atendido en el lugar por paramédicos, quienes informaron que únicamente presentaba golpes menores, sin requerir traslado hospitalario.

Se prevé que otra unidad de carga llegue al punto del accidente para realizar el traspaso de los desechos, lo que permitirá liberar la vialidad y posteriormente retirar el tráiler siniestrado mediante grúas de gran capacidad.

Autoridades piden evitar la zona

Las autoridades locales solicitaron a la ciudadanía evitar circular por la avenida 20 de Noviembre, en el sitio del accidente y utilizar rutas alternas mientras continúan los trabajos de limpieza y retiro del vehículo.

Asimismo, pidieron a quienes transitan por la zona respetar las indicaciones viales, debido a que se trata de un tramo con alta afluencia vehicular, principalmente para quienes se dirigen hacia Atizapán de Zaragoza.

