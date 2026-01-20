INAH desmiente imágenes sobre granizada atípica en Teotihuacán

GENERANDO AUDIO...

Teotihuacán opera normal tras granizada atípica. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La granizada atípica en Teotihuacan registrada durante el fin de semana provocó que el centro del municipio de San Juan Teotihuacán, en el Estado de México (Edomex), amaneciera cubierto de blanco; sin embargo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) desmintió que las imágenes que circularon en redes sociales, donde se observa la zona arqueológica completamente cubierta de granizo, correspondan a la realidad.

Las autoridades federales precisaron que, aunque sí se presentó una lluvia intensa acompañada de granizo en la región, las fotografías y videos que muestran a la Pirámide del Sol y otros monumentos prehispánicos cubiertos como si fuera nieve están modificados digitalmente, por lo que no reflejan las condiciones reales del sitio arqueológico.

Granizada atípica en Teotihuacán genera confusión en redes sociales

Tras la tormenta, diversas imágenes comenzaron a difundirse en plataformas digitales, donde se apreciaba la zona arqueológica de Teotihuacán cubierta por una supuesta capa uniforme de granizo blanco, lo que generó preocupación entre usuarios y visitantes.

Ante la viralización del material, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el INAH emitieron una postura oficial para aclarar la situación. En un comunicado, informaron que personal especializado realizó recorridos de supervisión en la poligonal de la Zona de Monumentos Arqueológicos de Teotihuacán.

Así se compartieron parte de estas imágenes en redes sociales:

INAH confirma que no hubo daños en los monumentos

De acuerdo con el INAH, las evaluaciones técnicas permitieron confirmar que no se registraron afectaciones en los monumentos prehispánicos, ni en las estructuras principales del sitio, pese a la intensidad de la granizada atípica en Teotihuacán.

“El personal del Instituto llevó a cabo las revisiones correspondientes y constató que no hubo daños en los monumentos ni en los espacios museísticos”, señalaron las autoridades culturales.

Asimismo, se informó que los museos de la Cultura Teotihuacana y de los Murales Teotihuacanos “Beatriz de la Fuente” tampoco presentaron afectaciones derivadas del fenómeno meteorológico.

Imágenes alteradas digitalmente, aclara el Instituto

El INAH puntualizó que muchas de las imágenes que circulan en redes sociales y algunos medios de comunicación fueron alteradas digitalmente, lo que contribuyó a la desinformación sobre el estado real de la zona arqueológica.

Las autoridades exhortaron a la población a verificar la información a través de canales oficiales, especialmente cuando se trata de patrimonio histórico y cultural del país.

Zona arqueológica de Teotihuacán opera con normalidad

Tras descartar daños estructurales, el Instituto confirmó que la zona arqueológica de Teotihuacán permanece abierta al público y opera con normalidad en sus horarios habituales, sin restricciones para visitantes nacionales y extranjeros.

El INAH reiteró que mantiene un monitoreo constante de los monumentos, especialmente durante la temporada de lluvias, con el objetivo de preservar uno de los sitios arqueológicos más importantes de México.

