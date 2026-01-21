Megafuga de agua inunda calles de la colonia Granjas Valle de Guadalupe en Ecatepec

GENERANDO AUDIO...

Megafuga de agua inunda calles en Granjas Valle de Guadalupe. Foto: Cuartoscuro

Una megafuga de agua provocó inundaciones severas en calles de la colonia Granjas Valle de Guadalupe, en el municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex), lo que generó afectaciones viales y complicaciones para automovilistas y vecinos de la zona.

De acuerdo con reportes locales, el agua se desbordó en al menos tres vialidades principales: Refugio Vilchis, Nuevo México y Río de los Remedios, donde la circulación se encuentra severamente afectada debido al encharcamiento y al arrastre de agua sobre la carpeta asfáltica.

Zona afectada presenta trabajos previos

Vecinos señalaron que desde hace aproximadamente dos semanas se realizan labores de reparación por una fuga de gran magnitud ubicada a un costado del Periférico Río de los Remedios, en el cruce con la calle Refugio Vilchis, punto que divide a las colonias Granjas Valle de Guadalupe y Las Vegas.

La ruptura habría generado una salida constante de agua que, al intensificarse, terminó por anegar las calles cercanas, complicando el tránsito vehicular y el paso peatonal en una de las zonas con mayor flujo diario.

Tránsito afectado y llamado a extremar precauciones

La vialidad en esta área del Edomex se reporta muy complicada, por lo que autoridades y vecinos recomendaron a los conductores evitar la zona y utilizar vías alternas, en tanto continúan los trabajos para controlar la fuga y disminuir los niveles de agua acumulada.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, aunque continúan las afectaciones a la movilidad y a los accesos de viviendas y comercios cercanos.

