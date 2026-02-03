Balean a alcaldesa de Ayotoxco de Guerrero y sobrevive

GENERANDO AUDIO...

Ataque armado a presidenta municipal de Ayotoxco en Tlaxcala. Foto: Genaro Zepeda

La presidenta municipal de Ayotoxco de Guerrero, Puebla, Alicia Guerrero Hernández, sobrevivió a un ataque armado registrado la madrugada de este martes, cuando circulaba sobre la autopista Amozoc-Perote a la altura del municipio tlaxcalteca de Cuapiaxtla, la edil se dirigía a la Ciudad de México (CDMX) donde acudiría al Senado de la República.

La alcaldesa del municipio poblano ubicado en la Sierra Nororiental viajaba a bordo de una camioneta Tiguan, Volkswagen, acompañada por el director de Seguridad Pública Municipal, la tesorera, su asistente personal y el chofer.

Hora y lugar del ataque

En la zona que cruza territorio tlaxcalteca, alrededor de las 4:00 horas, sujetos armados interceptaron la camioneta y le dispararon en al menos 10 ocasiones, durante el ataque el chofer resultó herido de bala en el tobillo derecho y en la cintura, pese al ataque, no detuvo la marcha y logró llegar a la caseta de cobro de Cuapiaxtla, Tlaxcala, donde la presidenta y miembros del ayuntamiento pidieron ayuda.

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria al chofer de nombre Marcelo “N”, quien fue trasladado al Hospital General de Huamantla, donde su estado de salud se reporta como reservado.

Elementos de la Guardia Nacional arribaron al lugar

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio y se entrevistaron con la presidenta Alicia Guerrero; el director de seguridad de Ayotoxco, Cupertino “N“; la tesorera, Sandra Luz “N” y la asistente particular de la edil, María Irene “N”.

La camioneta presentaba 10 impactos de arma de fuego, elementos de la Guardia Nacional División Carreteras implementaron un operativo de búsqueda para tratar de ubicar a los responsables; sin embargo, no hubo éxito.

Autoridades exhortaron a la presidenta municipal de Ayotoxco, Alicia Guerrero, a presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado.

Hasta el momento, el Gobierno del estado de Puebla no ha emitido alguna postura sobre la agresión que sufrió la edil emanada del partido Morena, y quien gobierna dicho municipio del periodo 2025-2027.

Se espera que en próximas horas las instancias correspondientes informen si se trató de un atentado o una agresión derivada de un intento de robo.

