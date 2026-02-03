Maestros de la Sección 22 de la CNTE inician paro indefinido en Oaxaca

GENERANDO AUDIO...

Paro indefinido de maestros. Foto: José de Jesús Cortés

Maestros de la Sección 22 adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), del nivel de Secundarias Técnicas, comenzaron un paro indefinido para demandar el incumplimiento de pagos por parte del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.

Como primera medida de presión, los docentes instalaron un plantón en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca, frente al Palacio de Gobierno.

A la protesta se sumaron maestros del nivel de Educación Física.

Los docentes anunciaron que, una vez que se encuentre instalado el plantón en el primer cuadro de la ciudad, comenzaran con movilizaciones en la capital oaxaqueña y en las regiones del Istmo de Tehuantepec, Costa, Mixteca y Cuenca del Papaloapan.

