Agrede a dos mujeres policía y termina detenido en Puebla

En Puebla, un sujeto agredió a 2 mujeres policía. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

En Huauchinango, Puebla, un motociclista agredió física y verbalmente a dos mujeres de la Policía de Vialidad. El momento de la detención quedó captado en cámaras de vigilancia.

Video del momento de la detención en Puebla

El video muestra cómo el sujeto se resistió a la intervención. Tras marcarle el alto, el individuo discutió con las policías, por lo que los elementos le pidieron que descendiera de la motocicleta.

Al intentar arrestarlo, el hombre trató de escapar; comenzó a caminar e intentó subir nuevamente a su unidad. Una oficial lo siguió e impidió su huida. El jaloneo continuó y llegaron refuerzos. En un momento, el individuo pareció calmarse.

El diálogo continuó, pero segundos después volvió a intentar subir a la motocicleta. Más elementos arribaron al sitio; la moto cayó al suelo y un uniformado la retiró.

Tres policías intentaron someterlo. Dos de las oficiales forcejearon con él y, durante el enfrentamiento, una de ellas lo sujetó del cuello ante la dificultad para controlarlo. Otros dos elementos acudieron para apoyar en la detención.

Tras varios minutos de forcejeo, los policías lograron asegurarlo y lo pusieron a disposición del Ministerio Público, según informó la cuenta Los Titulares. El hombre fue identificado como Bernardo “N”, de 30 años.

