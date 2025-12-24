El “Diez”: perfil del presunto miembro de La Unión Tepito arrestado en Ecatepec

GENERANDO AUDIO...

José Luis “N”, alias el “Diez”, integrante de La Unión Tepito. Foto: SSC CDMX

Resultado de trabajos de investigación, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX, ejecutaron una orden de aprehensión en contra de José Luis “N”, alias el “Diez”, por el delito de asociación delictuosa.

La detención se realizó en el municipio de Ecatepec de Morelos, en el Estado de México (Edomex), donde el sujeto tenía su zona de movilidad, pese a ser identificado como presunto integrante de La Unión Tepito, grupo delictivo que opera principalmente en la zona centro de la capital mexicana.

¿Quién es el “Diez”?

José Luis “N”, alias el “Diez”, es un presunto integrante del grupo delictivo La Unión Tepito, organización con presencia principalmente en la zona centro de la CDMX, según información de la SSC capitalina.

Según las indagatorias, el “Diez” tenía como zona de movilidad el municipio de Ecatepec de Morelos, en el Edomex, donde fue ubicado y detenido tras labores de vigilancia discreta implementadas por autoridades capitalinas en coordinación con la SSPC y la FGJ CDMX. El detenido fue trasladado a un reclusorio, donde se definirá su situación jurídica conforme a derecho.

Así fue la detención del “Diez”

De acuerdo con la información oficial de la SSC capitalina, el “Diez” está relacionado con una carpeta de investigación iniciada en 2024, por lo que se desplegaron estrategias de vigilancia discreta para ubicarlo.

Como resultado de estas acciones, efectivos de seguridad localizaron al sujeto en la calle 8-A, de la colonia Jardines de Santa Clara, Ecatepec, en Edomex, donde observaron a un hombre cuyas características físicas coincidían con las del objetivo de investigación.

Tras corroborar su identidad y cumplimentar la orden judicial, José Luis “N” fue detenido sin que se reportaran incidentes.

Traslado a reclusorio y situación jurídica

Luego de su captura, el presunto integrante de La Unión Tepito fue trasladado a un reclusorio, donde quedará a disposición de la autoridad judicial correspondiente para definir su situación jurídica y continuar con las investigaciones.

