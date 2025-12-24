Nevado de Toluca, cerrado al público por condiciones extremas

GENERANDO AUDIO...

Neblina, frío y viento representan alto riesgo para visitantes. Foto: Cuartoscuro

El ingreso al Nevado de Toluca permanece cerrado hasta nuevo aviso, debido a condiciones meteorológicas extremas que representan un alto riesgo para visitantes, informó el Gobierno del Estado de México (Edomex), a través de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo.

De acuerdo con la información oficial, la decisión se tomó para proteger la integridad de las personas, ante un escenario climático adverso que dificulta la movilidad y eleva la probabilidad de accidentes en la zona.

¿Por qué está cerrado el Nevado de Toluca?

Las autoridades detallaron que actualmente se presentan las siguientes condiciones de riesgo:

Baja visibilidad por neblina densa

Bajas temperaturas

Fuertes rachas de viento

Congelamiento de caminos de terracería y senderos

Alta probabilidad de sufrir hipotermia

Alto riesgo de accidentes y extravíos

Estas condiciones hacen inseguro el acceso y la permanencia en el área natural protegida, tanto para excursionistas como para visitantes en general.

El cierre es preventivo y no tiene fecha de reapertura

El cierre del Nevado de Toluca es de carácter preventivo y se mantendrá vigente hasta nuevo aviso, dependiendo de la evolución de las condiciones climatológicas. Las autoridades exhortaron a la población a no intentar ingresar mientras permanezca la restricción.

Asimismo, reiteraron el llamado a atender los avisos oficiales y evitar exponerse a riesgos innecesarios durante la temporada invernal.

Autoridades llaman a respetar las restricciones

El Gobierno del Edomex subrayó que estas medidas buscan salvaguardar la vida y la seguridad de las personas, bajo el principio de que informar es prevenir.

