Nevado de Toluca, cerrado al público por condiciones extremas

| 09:53 | Lidia Rivera | Uno TV
Neblina, frío y viento representan alto riesgo para visitantes.
Neblina, frío y viento representan alto riesgo para visitantes. Foto: Cuartoscuro

El ingreso al Nevado de Toluca permanece cerrado hasta nuevo aviso, debido a condiciones meteorológicas extremas que representan un alto riesgo para visitantes, informó el Gobierno del Estado de México (Edomex), a través de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo.

  • De acuerdo con la información oficial, la decisión se tomó para proteger la integridad de las personas, ante un escenario climático adverso que dificulta la movilidad y eleva la probabilidad de accidentes en la zona.

¿Por qué está cerrado el Nevado de Toluca?

Las autoridades detallaron que actualmente se presentan las siguientes condiciones de riesgo:

  • Baja visibilidad por neblina densa
  • Bajas temperaturas
  • Fuertes rachas de viento
  • Congelamiento de caminos de terracería y senderos
  • Alta probabilidad de sufrir hipotermia
  • Alto riesgo de accidentes y extravíos

Estas condiciones hacen inseguro el acceso y la permanencia en el área natural protegida, tanto para excursionistas como para visitantes en general.

El cierre es preventivo y no tiene fecha de reapertura

El cierre del Nevado de Toluca es de carácter preventivo y se mantendrá vigente hasta nuevo aviso, dependiendo de la evolución de las condiciones climatológicas. Las autoridades exhortaron a la población a no intentar ingresar mientras permanezca la restricción.

Asimismo, reiteraron el llamado a atender los avisos oficiales y evitar exponerse a riesgos innecesarios durante la temporada invernal.

Autoridades llaman a respetar las restricciones

El Gobierno del Edomex subrayó que estas medidas buscan salvaguardar la vida y la seguridad de las personas, bajo el principio de que informar es prevenir.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Subsidio a la tenencia 2026 en Edomex: quiénes aplican y cuáles son los requisitos

Estado de México

Subsidio a la tenencia 2026 en Edomex: quiénes aplican y cuáles son los requisitos

Caen dos hombres en camioneta blindada, con armas y 37 millones de pesos, en Edomex

Estado de México

Caen dos hombres en camioneta blindada, con armas y 37 millones de pesos, en Edomex

Así puedes tramitar tu licencia de conducir en el Edomex en las unidades móviles

Estado de México

Así puedes tramitar tu licencia de conducir en el Edomex en las unidades móviles

Renovación de placas 2026 en Edomex; aquí el calendario completo

Estado de México

Renovación de placas 2026 en Edomex; aquí el calendario completo

Etiquetas: , , , ,