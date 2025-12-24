AIFA reporta banco de niebla: ¿hay retraso en vuelos?

GENERANDO AUDIO...

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) informó la mañana de este día sobre la presencia de un banco de niebla en la zona, condición meteorológica que suele generar dudas entre los pasajeros respecto a posibles retrasos o cancelaciones en vuelos.

A través de un aviso oficial, el AIFA señaló que, pese a la visibilidad reducida provocada por la niebla, las operaciones aéreas continúan de manera normal, gracias a que sus pistas están equipadas con sistemas de aterrizaje por instrumentos ILS CAT IIIA. Este tipo de tecnología permite realizar aterrizajes y despegues seguros incluso en condiciones climáticas adversas, como la baja visibilidad.

¿Hay retrasos o cancelaciones en vuelos del AIFA?

De acuerdo con la información difundida, el sistema ILS CAT IIIA con el que cuenta el aeropuerto permite mantener la continuidad de las operaciones aéreas, por lo que no se ha anunciado el cierre de pistas ni la suspensión general de vuelos debido a este fenómeno meteorológico.

Sin embargo, la administración del AIFA recomendó a los pasajeros mantenerse en contacto directo con su aerolínea, ya que cada compañía aérea evalúa de manera individual las condiciones específicas de sus vuelos, lo que podría derivar en ajustes menores en horarios, dependiendo del itinerario y del origen o destino de la aeronave.

Banco de niebla

El banco de niebla es un fenómeno común durante las primeras horas del día, especialmente en temporada invernal, y puede presentarse de forma intermitente. Por ello, las autoridades aeroportuarias reiteraron que el aeropuerto está preparado para operar bajo estos escenarios sin comprometer la seguridad de los usuarios.

Hasta el momento, no se reportan retrasos generalizados ni cancelaciones oficiales atribuibles a la presencia de niebla en el AIFA. Las actividades en terminales, pistas y plataformas continúan con normalidad, mientras el personal aeroportuario mantiene monitoreo constante de las condiciones meteorológicas.

El AIFA recordó a los viajeros que, ante cualquier duda sobre su vuelo, es importante verificar el estatus directamente con la aerolínea, así como considerar llegar con anticipación suficiente al aeropuerto.

Para actualizaciones oficiales, el aeropuerto puso a disposición de los usuarios sus redes sociales y canales de comunicación institucionales.

