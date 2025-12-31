GENERANDO AUDIO...

Descuentos en predial y agua en Neza. Foto: Cuartoscuro/@Bienestar

El Gobierno municipal de Nezahualcóyotl anunció descuentos en el pago del impuesto predial y del servicio de agua potable a partir del 5 de enero de 2026, como parte de su programa de apoyo a contribuyentes cumplidos.

De acuerdo con la convocatoria, los pagos podrán realizarse de lunes a viernes, de 9:00 a 16:00 horas, y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas, en la receptoría más cercana o en el estacionamiento del Palacio Municipal.

En el caso del predial, los descuentos serán del 16% en enero, 12% en febrero y 6% en marzo, mientras que grupos vulnerables podrán acceder a una bonificación de hasta 34%. Para el pago del agua, los incentivos serán del 12% en enero, 8% en febrero y 4% en marzo, con un descuento de hasta 38% para grupos vulnerables.

Además, las autoridades informaron que quienes estén al corriente recibirán un kit de artículos como reconocimiento por cumplir con sus contribuciones. También se anunció que durante 2026 los contribuyentes podrán regularizar adeudos y obtener bonificaciones de hasta el 100% en recargos y multas tanto en predial como en derechos de agua potable.

Para mayores informes, el municipio puso a disposición el número 55 5716 9070, extensión 1524, y recordó que aplican restricciones.

