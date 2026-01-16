Entre aplausos y exigencia de justicia, despiden a madre e hija asesinadas en Cuautitlán

GENERANDO AUDIO...

Foto: Fernando Cruz/ Uno TV

Entre aplausos y gritos de “Justicia, justicia”, familiares y amigos despidieron a Teresita de Jesús y Cindy, madre e hija asesinadas al interior de su vivienda en la comunidad de San Francisco Cascantitla, en Cuautitlán, Estado de México, mientras autoridades mantienen la búsqueda del presunto feminicida.

El sepelio se realizó este 15 de enero, cuando cerca de las 14:00 horas el cortejo fúnebre partió de los velatorios del Club de Leones rumbo a la catedral de Cuautitlán, donde se celebró una misa de cuerpo presente.

Foto: Fernando Cruz/ Uno TV



Familiares exigen justicia por feminicidio en Cuautitlán

Dos carrozas negras trasladaron los cuerpos de Teresita y Cindy, acompañadas por familiares, amistades y vecinos que exigieron justicia por el doble feminicidio ocurrido dentro de su domicilio.

Al término de la ceremonia religiosa, las carrozas se dirigieron al panteón de Loma Bonita, también conocido como Loma de Guanos, ubicado en los límites de Tultitlán y Cuautitlán. Cerca de las 17:00 horas, madre e hija fueron sepultadas.

Junto a sus restos, la familia también dio sepultura a “Lola”, una perrita de raza Chihuahua que fue localizada sin vida en la escena del crimen, de acuerdo con los familiares.

Foto: Fernando Cruz/ Uno TV



Buscan a presunto feminicida prófugo

Durante el sepelio, familiares de las víctimas solicitaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acelerar las investigaciones para lograr la detención de Erick Antonio “N”, señalado como presunto responsable del feminicidio y quien permanece prófugo.

Hasta el momento, las autoridades mexiquenses no han informado sobre su localización ni sobre nuevas detenciones relacionadas con el caso. La Fiscalía continúa con las diligencias para esclarecer los hechos y dar con el responsable.

Foto: Fernando Cruz/ Uno TV



