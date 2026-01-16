“Lady Mexibús”: mujer invade carril confinado en Ecatepec

GENERANDO AUDIO...

“Lady Mexibus” se niega a salir de carril confinado. Foto: Gettyimages/Cuartoscuro

La mañana de este jueves, una mujer fue captada circulando en una bicicleta eléctrica por el carril confinado del Mexibús Línea 4, en el municipio de Ecatepec, Estado de México. Además, la conductora no portaba equipo de seguridad mientras transitaba por la vía exclusiva para el transporte articulado.

Intervención de elementos de Tránsito

En un video difundido en redes sociales se observa a elementos de tránsito de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal dialogando con la mujer, a quien le solicitaron abandonar el carril confinado. Sin embargo, la conductora se negó a acatar las indicaciones, argumentando que tenía derecho a circular por ese espacio.

Reacciones de automovilistas y discusión

Durante el intercambio, varios automovilistas que transitaban por la zona respaldaron la postura de los policías y le gritaron frases como “ya salte de ahí”, lo que provocó mayor molestia en la mujer. En respuesta, ella afirmó que podría ser hija de alguna de las personas que le gritaban, sin modificar su postura.

Negativa a retirarse pese al riesgo

La mujer sostuvo que siempre circula por el carril confinado del Mexibús, incluso cuando una unidad estaba próxima a pasar por el lugar. Insistió en permanecer en la vía, asegurando que su forma de expresarse era educada y cuestionando la actitud de los oficiales.

Riesgo vial y apoyo de un transportista

Minutos después, un tráiler quedó detenido a un costado de la mujer debido al congestionamiento vial. El conductor del vehículo pesado le ofreció apoyo para cruzar y evitar un posible accidente, advirtiendo el riesgo que implicaba permanecer en el carril exclusivo.

