Esto cuesta tramitar o duplicar la licencia de conducir en Edomex este 2026
La licencia de conducir Edomex 2026 registra nuevos costos para tramitarla o solicitar un duplicado. Los precios varían según el tipo de documento, vigencia y modalidad, tanto para automovilistas como motociclistas y choferes.
Costos de la licencia de conducir Edomex 2026
Los precios de la licencia de conducir Edomex dependen del tipo de conductor y los años de vigencia solicitados, los precios son:
Para automovilista tipo “A” y motociclista tipo “C”
- 777 pesos por un año
- mil 40 pesos por dos años
- mil 390 pesos por tres años
- mil 848 pesos por cuatro años.
Chofer de servicio particular tipo “E”
- mil 17 pesos por un año
- mil 357 pesos por dos años
- mil 809 pesos por tres años
- 2 mil 410 pesos por cuatro años.
Permiso provisional “A” para personas de 15 años
- 3 mil 694 pesos por un año
Permiso provisional de práctica “B”, dirigido a jóvenes de 16 y 17 años
- 777 pesos por un año
- mil 40 pesos por dos años
Duplicado de licencia de conducir
- Costo único de 525 pesos
Constancia
- 118 pesos
Dónde pagar la licencia de conducir en Edomex
Puede realizarse directamente en los módulos de licencias mediante el Formato Universal de Pago, lo que permite que el trámite quede acreditado el mismo día. Otra opción es descargar el formato desde el portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México. En este caso, el pago puede reflejarse en el sistema en un plazo de 24 a 72 horas.
Requisitos para tramitar la licencia de conducir Edomex
Para el trámite de primera vez, se solicita:
- Acta de nacimiento o carta de naturalización
- CURP certificada
- Identificación oficial vigente con fotografía
- Comprobante de domicilio reciente
- Examen del Reglamento de Tránsito
- Certificado del SNDIF
- Comprobante de pago
Renovación
- Licencia anterior
- CURP certificada
- Identificación oficial
- Certificado del SNDIF
- Comprobante de pago
Duplicado de licencia
- Acta de robo o extravío
- CURP certificada
- Identificación
- Comprobante de pago
Constancia
- La última licencia
- Solicitud correspondiente
- Los documentos antes mencionados
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.