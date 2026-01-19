Esto cuesta tramitar o duplicar la licencia de conducir en Edomex este 2026

GENERANDO AUDIO...

Aumentan costos de la licencia de conducir en Edomex para 2026. Foto: Getty Images

La licencia de conducir Edomex 2026 registra nuevos costos para tramitarla o solicitar un duplicado. Los precios varían según el tipo de documento, vigencia y modalidad, tanto para automovilistas como motociclistas y choferes.

Costos de la licencia de conducir Edomex 2026

Los precios de la licencia de conducir Edomex dependen del tipo de conductor y los años de vigencia solicitados, los precios son:

Para automovilista tipo “A” y motociclista tipo “C”

777 pesos por un año

mil 40 pesos por dos años

mil 390 pesos por tres años

mil 848 pesos por cuatro años.

Chofer de servicio particular tipo “E”

mil 17 pesos por un año

mil 357 pesos por dos años

mil 809 pesos por tres años

2 mil 410 pesos por cuatro años.

Permiso provisional “A” para personas de 15 años

3 mil 694 pesos por un año

Permiso provisional de práctica “B”, dirigido a jóvenes de 16 y 17 años

777 pesos por un año

mil 40 pesos por dos años

Duplicado de licencia de conducir

Costo único de 525 pesos

Constancia

118 pesos

Dónde pagar la licencia de conducir en Edomex

Puede realizarse directamente en los módulos de licencias mediante el Formato Universal de Pago, lo que permite que el trámite quede acreditado el mismo día. Otra opción es descargar el formato desde el portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México. En este caso, el pago puede reflejarse en el sistema en un plazo de 24 a 72 horas.

Requisitos para tramitar la licencia de conducir Edomex

Para el trámite de primera vez, se solicita:

Acta de nacimiento o carta de naturalización

CURP certificada

Identificación oficial vigente con fotografía

Comprobante de domicilio reciente

Examen del Reglamento de Tránsito

Certificado del SNDIF

Comprobante de pago

Renovación

Licencia anterior

CURP certificada

Identificación oficial

Certificado del SNDIF

Comprobante de pago

Duplicado de licencia

Acta de robo o extravío

CURP certificada

Identificación

Comprobante de pago

Constancia

La última licencia

Solicitud correspondiente

Los documentos antes mencionados

