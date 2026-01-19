Doble feminicidio en Cuautitlán: inicia audiencia clave contra Eric Antonio

GENERANDO AUDIO...

Eric Antonio “N” es investigado por un doble feminicidio. Foto: Fernando Cruz

La audiencia inicial por el caso del doble feminicidio en Cuautitlán, Estado de México (Edomex) inició este lunes a las 8:30 horas en el Poder Judicial de la entidad, donde Erick Antonio “N” enfrenta la formulación de imputación por el asesinato de dos mujeres ocurrido en el poblado de San Francisco Cascantitla, en el municipio citado.

El proceso judicial se desarrolla en un contexto de alta atención pública debido a la gravedad del doble feminicidio en Cuautitlán, caso que derivó en una orden de aprehensión cumplimentada el pasado sábado, cuando el imputado fue detenido en Acapulco, Guerrero, y posteriormente trasladado e ingresado al penal de Cuautitlán, donde permanece recluido.

Durante la mañana, Erick Antonio “N” fue trasladado desde su celda a la sala de audiencias para comparecer ante un juez de control, quien este mismo día deberá determinar si el imputado es vinculado a proceso y cuál será la medida cautelar que se le impondrá mientras continúan las investigaciones.

¿De qué trata el caso del doble feminicidio en Cuautitlán?

El doble feminicidio en Cuautitlán ocurrió al interior de una vivienda ubicada en San Francisco Cascantitla, donde fueron localizadas sin vida Cindy “N”, de 25 años, y su madre Teresita de Jesús, de 52 años de edad. En el mismo domicilio también fue hallado el cuerpo sin vida de un perro de raza Chihuahua.

De acuerdo con las primeras indagatorias de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), las víctimas habrían fallecido a consecuencia de golpes contundentes en la cabeza, presuntamente provocados con un objeto como un martillo o mazo, aunque las autoridades continúan con los peritajes para robustecer la investigación.

Un familiar fue quien realizó el hallazgo de los cuerpos, lo que dio origen a la carpeta de investigación por feminicidio, delito por el cual la FGJEM solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra Erick Antonio “N”, identificado como esposo de Cindy y yerno de Teresita de Jesús.

Antecedentes de violencia en el caso de Cuautitlán

El caso del doble feminicidio en Cuautitlán también reveló que el imputado presuntamente contaba con antecedentes de violencia familiar, de acuerdo con testimonios de personas cercanas a las víctimas y con información que ha sido incorporada a la investigación ministerial.

Según estos antecedentes, Cindy habría enfrentado episodios previos de agresión, lo que forma parte de las líneas de investigación que analiza la FGJEM para establecer el contexto de violencia en el que se desarrollaron los hechos.

La Fiscalía mexiquense mantiene activa la investigación para determinar responsabilidades y recabar todos los elementos de prueba que serán presentados ante el juez durante el desarrollo del proceso penal.

Qué se resolverá en la audiencia por el doble feminicidio en Cuautitlán

Durante esta audiencia inicial, el juez de control analizará los datos de prueba presentados por el Ministerio Público para definir si Erick Antonio “N” será vinculado a proceso por el doble feminicidio en Cuautitlán.

Asimismo, se determinará la medida cautelar, que podría incluir la prisión preventiva, mientras continúan las investigaciones complementarias. Hasta el momento, la audiencia continúa en desarrollo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.