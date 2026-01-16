Intercambian mil 995 armas de fuego por dinero en efectivo en Edomex

GENERANDO AUDIO...

Forma parte del programa nacional de desarme. Foto: Cuartoscuro.

Habitantes del Estado de México (Edomex) han intercambiado un total de mil 995 armas de fuego por dinero, como parte de su estrategia para reducir la inseguridad en el país del Gobierno federal.

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizada en Ecatepec, el gabinete de seguridad brindó información sobre las acciones realizadas en el Estado de México.

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, indicó que implementaron el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, en 53 municipios de dicha demarcación.

En esos municipios del Edomex, la ciudadanía realizó el intercambio de mil 995 armas de fuego por dinero en efectivo. Sucedió entre el 1 de octubre del 2024 y el 31 de diciembre del 2025.

Lo anterior forma parte de un programa nacional de desarme, donde la gente entrega armas de forma anónima y voluntaria.

Rosa Icela Rodríguez resaltó que el programa se realizó en el Estado de México en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el gobierno estatal y la Iglesia Católica.

Trabajos para mejorar la seguridad en Edomex

De igual forma, explicó que el esquema forma parte del primer eje de la Estrategia Nacional de Seguridad. A través de esto, buscan atender las causas que generan violencia en el país.

Durante el 2025, el Ejecutivo realizó 713 Jornadas por la Paz en 125 municipios del Edomex. Acudieron más de 218 mil personas, explicó la titular de Segob.

“La clave ha sido el trabajo coordinado de autoridades de los tres órdenes de gobierno, para generar acciones de seguridad”, señaló Rosa Icela Rodríguez.

Rosa Icela Rodríguez mencionó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) encabezó trabajos de pacificación en diez municipios del Edomex con más delitos:

Amecameca

Atenco

Chimalhuacán

Chalco

Ecatepec

Ixtapaluca

Nezahualcóyotl

Chicoloapan

Texcoco

Valle de Chalco

Además, instalaron Comités de Paz y Ferias de Paz en distintas colonias, toda vez que en visitas casa por casa identificaron a jóvenes que requerirán atención prioritaria durante este 2026.

La titular de Gobernación aseguró que, en febrero de este año, crearán Consejos de Paz y Justicia Cívica en los municipios mexiquenses.

