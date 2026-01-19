Cierre total en la Toluca-Palmillas por accidente; el tráfico está parado

GENERANDO AUDIO...

Accidente en la Toluca-Palmillas provoca cierre. Foto: Guardia Nacional Carreteras

Un cierre total en la Toluca-Palmillas se registra este lunes tras un accidente vial ocurrido a la altura del kilómetro 074+000, con dirección a Acambay, informó la Guardia Nacional Carreteras, que pidió a los automovilistas atender las indicaciones viales y considerar rutas alternas.

Autoridades precisaron que el accidente en la Toluca-Palmillas ocurrió en un tramo de alta circulación de transporte pesado, lo que generó la interrupción completa del tránsito en ambos carriles y largas filas de vehículos detenidos.

De acuerdo con el reporte oficial, el percance involucró a un tráiler de carga, el cual quedó atravesado sobre la cinta asfáltica tras volcar parcialmente, lo que obligó al cierre total de la vía para permitir las maniobras de retiro y garantizar la seguridad de los conductores.

Así quedó el tráiler tras el accidente en la Toluca-Palmillas

En la imagen difundida por autoridades y servicios de emergencia del accidente, se observa el tráiler volcado sobre su costado derecho, con la caja seca completamente recostada sobre el pavimento, ocupando prácticamente la totalidad de los carriles de circulación.

La cabina del tráiler quedó inclinada hacia el acotamiento, con visibles daños en la parte frontal y lateral, mientras que las llantas del remolque quedaron expuestas hacia arriba, evidenciando la magnitud del impacto. En el lugar se aprecia una grúa de gran capacidad realizando labores de arrastre, así como elementos de seguridad vial resguardando la zona.

Además, se observa la presencia de luces de emergencia, conos de señalización y patrullas, lo que confirma que el tramo permanece cerrado mientras continúan las labores para liberar la carretera Toluca-Palmillas.

Guardia Nacional reporta cierre total en la Toluca-Palmillas

La Guardia Nacional Carreteras informó que el cierre total en la Toluca-Palmillas se mantendrá hasta que concluyan las maniobras de retiro del vehículo siniestrado y se verifique que la carpeta asfáltica no presenta daños que representen riesgo para los automovilistas.

Las autoridades exhortaron a los conductores a reducir la velocidad, respetar los señalamientos y mantenerse informados a través de los canales oficiales, ya que el tráfico en la Toluca-Palmillas permanece completamente detenido en el tramo afectado.

Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial sobre personas lesionadas ni sobre las causas precisas del accidente; sin embargo, se mantiene el operativo de seguridad para evitar nuevos incidentes en la zona.

Recomendaciones por accidente en la Toluca-Palmillas

Ante el accidente en la Toluca-Palmillas, las autoridades recomendaron utilizar vías alternas y prever tiempos adicionales de traslado, especialmente para quienes se dirigen hacia Acambay o circulan en sentido contrario.

La Guardia Nacional reiteró que el cierre permanecerá activo hasta que se restablezcan las condiciones de seguridad y concluyan las labores con grúa pesada para el retiro del tráiler accidentado.

