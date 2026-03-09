Evelyn teme por su seguridad luego de exhibir a quienes la agredieron y asaltaron su casa

GENERANDO AUDIO...

Evelyn teme por su seguridad tras exhibir a asaltantes. Foto: Getty Images.

Después de denunciar y exhibir a los sujetos que la atacaron violentamente y asaltaron su casa llevándose muchas de sus pertenencias, Evelyn teme por su seguridad y la de toda su familia.

El asalto a la casa de Evelyn

Todo ocurrió el pasado viernes 6 de marzo, cuando Evelyn llegaba a su casa después de haber dejado a su hijo en la escuela, en el Estado de México.

Fue entonces cuando cuatro sujetos irrumpieron en el domicilio y la sometieron con violencia, golpeándola mientras se llevaban sus pertenencias.

“Al cerrar el portón, ingresó un sujeto y atrás de él, cuando él me agarró del cuello, abrió el portón y entraron otros tres sujetos y me amarraron, golpearon, me tocaron, me robaron todo lo que tenía en la casa de valor”, cuenta Evelyn.

Todo esto quedó captado por cámaras de seguridad que tenía en su casa. Y tal como cuenta, se observa que primero ingresa un hombre, quien es el que la somete y la tira al suelo; segundos después, entran otros tres sujetos, quienes también la agreden y comienzan a recorrer la casa en busca de objetos de valor.

Luego de varios minutos de violencia, los delincuentes huyeron del lugar, pero los rostros de tres de ellos quedaron captados por las cámaras de seguridad.

Teme por su seguridad tras amenazas que ha recibido

Tras denunciar las agresiones de estos hombres y el asalto a su casa, Evelyn señala que le preocupa su seguridad y la de su familia, principalmente la de su hijo.

“Temo por mi seguridad y la de mi familia”, indica.

Actualmente, Evelyn continúa con el proceso de denuncia, mientras que elementos de la Policía de Toluca se mantienen en la zona y personal de la Fiscalía realiza las investigaciones correspondientes.

“Ahorita todavía tengo que terminar el proceso, pero sí pido que por favor se agilice mi caso y que no queden impunes los sujetos que me hicieron todo esto. Yo como mujer soy muy vulnerable y soy madre soltera, y por supuesto que me preocupa mi seguridad y principalmente la de mi hijo“, indica.

Evelyn asegura que el temor sigue presente, ya que después de hacer público el caso, ha recibido múltiples amenazas, principalmente a través de redes sociales.

Hasta el momento, no hay personas detenidas y el video del ataque sigue circulando en redes sociales, donde usuarios exigen justicia y la identificación de los responsables para que no sucedan más casos como éste.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.